Elye Wahi à l’OM : Prix, durée du contrat, salaire...tous les détails du transfert

Après de longues discussions avec Lens, l’OM a finalement réussi à boucler le transfert d’Elye Wahi, lundi.

L’Olympique de Marseille continue de faire ses emplettes sur le marché des transferts. Malgré l’arrivée de plusieurs noms séduisants, le club phocéen se montre toujours actif, notamment pour le poste d’attaquant. Un chantier désormais bouclé avec l’arrivée imminente d’Elye Wahi. L’avant-centre français arrive en provenance du Racing Club de Lens.

Elye Wahi à l’OM, c’est validé

L’OM ne s’arrête pas sur le marché des transferts, cet été. Après avoir fait signer des joueurs comme Lilian Brassier, Ismael Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey De Lange et Geronimo Rulli, le club phocéen recherchait encore un nouvel attaquant. Si l’Olympique de Marseille a exploré, dans un premier temps, les pistes Alexis Sanchez et Eddie Nketiah, c’est finalement en France que le club va piocher avec Elye Wahi.

L'article continue ci-dessous

Getty

Les exigences salariales du Chilien, qui a depuis rejoint l’Udinese, et les folles demandes d’Arsenal pour l’attaquant anglais ont contraint l’OM à abandonner les deux dossiers. Et après avoir été refoulé par Lens, l’Olympique de Marseille a finalement trouvé un accord avec les Sang et Or pour le transfert d’Elye Wahi.

L’OM a sorti le chéquier pour Elye Wahi

L’Olympique de Marseille souhaitait enrôler Elye Wahi sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Une proposition rejetée par le RC Lens qui privilégiait un transfert sec de l’international espoirs français. Et comme le révèle RMC Sport ce lundi, les deux clubs sont finalement tombés d’accord sur le principe d’un transfert définitif.

Ainsi, Elye Wahi va parapher un bail de cinq ans avec l’OM. Le montant de la transaction est estimé à 25 millions d’euros, plus 5 en bonus. En plus de cela, les Sang et Or ont inclus une clause de 15% à la revente dans le contrat. Elye Wahi devrait donc rejoindre l’Olympique de Marseille dans les prochaines heures après sa visite médicale, prévue pour ce mardi.