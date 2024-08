OM, les mauvaises nouvelles s'enchainent pour De Zerbi

Marseille vs Reims

L’OM a annoncé deux mauvaises nouvelles à Roberto De Zerbi, lundi.

L’Olympique de Marseille a lancé sa saison de la meilleure des manières. Opposées au Stade Brestois lors de la première journée de Ligue 1, samedi, les Phocéens ont pulvérisé leurs homologues bretons sur un score fleuve de 5 buts à 1. Mais la joie de Roberto De Zerbi sera finalement de courte durée après les nouvelles sur les états de Faris Moumbagna et Ruben Blanco, ce lundi.

Faris Moumbagna va se faire opérer

Entré en cours de jeu contre Brest, Faris Moumbagna est ressorti moins de dix minutes plus tard après avoir été touché au genou. La blessure de l’international camerounais inquiétait l’OM où on craignait une rupture du ligament croisé pour le joueur. Des inquiétudes qui ont été confirmées par le club phocéen ce lundi.

« Faris Moumbagna, blessé lors de la rencontre face au Stade Brestois samedi dernier, souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une intervention chirurgicale a été programmée dans la semaine. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Faris et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains », annonce l’Olympique de Marseille dans un communiqué.

Roberto De Zerbi perd aussi Ruben Blanco

Faris Moumbagna devra donc subir une intervention chirurgicale qui l’éloignera des terrains pendant une longue durée. Mais alors que l’Olympique de Marseille pense déjà à recruter un nouvel attaquant, un autre joueur devra aussi être opéré. Blessé lors de la présaison, le gardien Ruben Blanco passera aussi sur le tablier.

« Rubén Blanco a été blessé lors du match amical face à Sunderland le 3 août dernier. Il souffre d'une lésion instable de sa cheville gauche. Une intervention chirurgicale a été programmée dans la semaine. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Rubén et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains », indique l’OM dans un autre communiqué. Ça en fait de trop pour Roberto De Zerbi qui risque de revoir ses plans pour le mercato estival.