Mercato, les vraies motivations de la signature d'Elye Wahi à l'OM

On en sait plus désormais sur les raisons qui ont poussé Elye Wahi à signer à l’OM, cet été.

L’Olympique de Marseille réalise un mercato impressionnant, cet été. A cinq jours de la fermeture de la fenêtre de transferts estivale, le club phocéen compte une dizaine de recrues. Mais parmi les renforts de l’OM, se trouve un nom surprenant : Elye Wahi. Une arrivée inattendue sur la Canebière dont on connait les réelles motivations, ce dimanche.

Elye Wahi ne voulait que l’OM

L’arrivée de Roberto De Zerbi a redistribué les cartes à l’OM, cette saison. C’est toute l’attaque qui devait changer de visage après les départs d’Illiman Ndiaye, Ismaila Sarr et Pierre-Emerick Aubameyang. En quête justement d’un avant-centre pour remplacer ce dernier, l’OM s’est lancé sur la piste des joueurs comme Eddie Nketiah ou encore Alexis Sanchez. Mais c’est finalement Elye Wahi qui s’est avéré être la bonne pioche pour l’Olympique de Marseille.

Un an seulement après son arrivée au RC Lens, l’international espoirs français ne s’est pas posé de question après avoir appris l’intérêt de l’OM. « Quand il a appris que l’OM était intéressé, sa première phrase a été : On arrête tout, l’OM ça ne se refuse pas. Il ne voulait aller que là-bas et suivait les discussions pour savoir si ça allait se faire. Aujourd’hui, il est vraiment très heureux », révèle un proche d’Elye Wahi dans un entretien avec Le Parisien.

Elye Wahi vise l’Equipe de France avec l'OM

L’arrivée d’Elye Wahi à l’Olympique de Marseille reste toujours une surprise. Cela, d’autant plus que l’ancien attaquant de Montpellier déclarait quelques années plus tôt qu’il ne jouerait jamais sous les couleurs phocéennes. Mais la possibilité de rejoindre l’Equipe de France en jouant pour l’OM comme ce fut le cas pour William Saliba et Matteo Guendouzi a fait réfléchir Elye Wahi.

« Il veut marquer les esprits en France. Aujourd’hui, il est international Espoir (2 sélections), mais il vise la sélection. À Marseille, il veut montrer qu’il est capable de faire mieux qu’à Lens, mais il est aussi conscient qu’il n’a pas le droit à l’erreur », explique ce membre de son entourage.