OM : L’inattendu groupe de Gattuso pour la réception de Monaco

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille vient de dévoiler un incroyable groupe de joueurs retenus pour le choc face à l’AS Monaco.

Ce soir du samedi 27 janvier 2024, l’Olympique de Marseille reçoit l’AS Monaco dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1 de France. A quelques heures du coup d’envoi de ce choc, le technicien italien de la formation phocéenne vient de dévoiler le groupe retenu.

Plusieurs joueurs de l’OM absents

Accroché par le Racing Club de Strasbourg (1-1) lors de la précédente journée de Ligue 1 puis éliminé de la Coupe de France par le Stade Rennais, l’Olympique de Marseille va tenter de se relever. En effet, Gennaro Gattuso et ses hommes accueillent l’AS Monaco, ce samedi soir. Mais les Phocéens jouent sans plusieurs de leurs joueurs.

Pour ce choc, Gennaro Gattuso devra composer sans Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Amine Harit, Azzedine Ounahi, Chancel Mbemba, Simon Ngapandouetnbu et Faris Moumbagna, Valentin Rongier, Michael Murillo, Bilal Nadir ou encore Samuel Gigot (suspendu).

Une surprise dans le groupe de l’OM contre Monaco

Privé de nombreux joueurs entre les blessés et ceux qui sont partis à la CAN en Côte d’Ivoire, Gennaro Gattuso cherche des solutions pour le choc de la 19e journée de Ligue 1 entre l'OM et Monaco ce soir. Le technicien italien pourrait innover avec des choix surprenants.

En effet, le technicien italien a fait appel à Stéphane Sparagna dans le groupe de l’OM pour la réception de Monaco ce samedi (21h). Après avoir quitté Marseille en 2016, le défenseur évoluait cette saison en National 2, à Aubagne. Il avait accepté de rejoindre la réserve de l’OM cet hiver pour l’aider à se maintenir en National 3.

Le groupe de l’OM contre l’AS Monaco

Gardiens : López, Blanco, Van Neck

Défenseurs : Clauss, Meïté, Balerdi, Garcia, Sparagna, Nyakossi, Jousselin

Milieux : Veretout, Kondogbia, Onana, Tika, Soglo

Attaquants : Aubameyang, Vitinha, Correa, Henrique, Moreira, Sidi Ali