OM : L’horrible statistique de Ruben Blanco aux tirs au but

La défaite de l’OM contre le Panathinaïkos, mardi soir, sort des statistiques horribles sur le gardien espagnol, Ruben Blanco, aux tirs au but.

Après sa défaite au match aller (1-0) en Grèce, l’Olympique de Marseille a pris le dessus ce mardi en battant le Panathinaïkos sur le terrain sur le score de 2-1. Mais ça n’a pas suffi pour que les Phocéens soient au tour suivant de la compétition. A la séance des tirs au but, les hommes de Marcelino s’inclinent 3-5.

Ruben Blanco, le pire gardien aux tirs au but ?

Alors que Pau Lopez était titulaire dans le match du mardi soir pendant les 120 minutes, l’entraîneur de l’OM, Marcelino, a jugé bon de faire sortir le portier titulaire (120+4e) pour faire confiance à la nouvelle recrue, Ruben Blanco, alors que les deux équipes se dirigeaient tout droit vers la séance des tirs au but. Mais le choix n’a pas été payant, car l’ancien portier barcelonais n’a pu arrêter aucun des tirs des Grecs.

Mais à en croire les statistiques sorties par le journaliste Fran Martinez sur Twitter, l’ancien dernier rempart de Celta Vigo ne s’y connaît pas en la matière. En effet, selon les statistiques du journaliste, Ruben Blanc est le gardien qui a encaissé le plus de penaltys en Liga sur les dix dernières années. Sur 22 concédés, le portier de 28 ans en a encaissé 20. Et ce n’est pas qu’il a réussi à arrêter les deux autres. Les deux autres pénaltys sont tirés hors du cadre.

Mais l’entraîneur espagnol ne regrette pas son choix, puisque c’est décidé d’avance. « Je ne regrette pas le changement de gardien avant les tirs au but, c’est une discussion qu’on avait prise avec tout le staff et que j’assume. On n’a pas eu de chance même aux tirs au but, puisqu’on a eu ce tir au but repoussé (par Ruben Blanco) qui retombe quand même dans les filets. Le destin ne voulait pas qu’on se qualifie aujourd’hui. On a créé énormément d’occasions, on a été supérieurs tout au long du match, même en prolongation… Aujourd’hui (mardi, ndlr), les détails n’étaient pas en notre faveur. Sur l’ensemble des deux matchs, on méritait de se qualifier », a-t-il tenté d’expliquer après le match.

Cet exercice du mardi et ces statistiques horribles de Blanco auront appris au technicien espagnol, qui saura quel choix faire prochainement.