OM – Panathinaïkos : Marcelino justifie le choix de Ruben Blanco aux tirs au but

Après l’élimination de l’OM, l’entraîneur espagnol revient sur sa décision de préférer Ruben Blanco à Pau Lopez à la séance des tirs au but.

Mardi, l’Olympique de Marseille est sorti de la course menant à la phase de groupes de Ligue des champions de l’UEFA. Après la défaite (1-0) à l’aller, le club français a renversé la tendance au match retour. Malgré la victoire 2-1, les Marseillais s’inclinent à la séance fatidique des tirs au but, remportée par le Panathinaïkos 3-5.

Marcelino assume son choix

Pendant les 120 minutes que l’OM a faites sur le rectangle vert, Pau Lopez, titulaire, est resté jusque-là. Mais l’entraîneur de l’OM, Marcelino, maître de son staff, décide de changer la donne. L’Espagnol a jugé bon de faire sortir le portier titulaire (120+4e) pour faire confiance à la nouvelle recrue, Ruben Blanco, alors que les deux équipes se dirigeaient tout droit vers la séance des tirs au but. Malheureusement, l’ancien gardien du FC Barcelone n’a pu arrêter aucun des tirs des Grecs. Après le match, Marcelino s’explique et assume son choix.

« Je ne regrette pas le changement de gardien avant les tirs au but, c’est une discussion qu’on avait prise avec tout le staff et que j’assume. On n’a pas eu de chance même aux tirs au but, puisqu’on a eu ce tir au but repoussé (par Ruben Blanco) qui retombe quand même dans les filets. Le destin ne voulait pas qu’on se qualifie aujourd’hui. On a créé énormément d’occasions, on a été supérieurs tout au long du match, même en prolongation… Aujourd’hui (mardi, ndlr), les détails n’étaient pas en notre faveur. Sur l’ensemble des deux matchs, on méritait de se qualifier », a déclaré l’entraîneur marseillais.

Marcelino et ses poulains devront rapidement oublier ce revers et désormais se concentrer sur les prochains matchs. Les Phocéens affrontent Metz, vendredi, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 française.