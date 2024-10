OM, l'avertissement de Roberto De Zerbi au PSG

A trois semaines du Classique, l’entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi, a envoyé un message au PSG.

L’Olympique de Marseille n’avance plus en Ligue 1. Le club phocéen vient d’enchainer un deuxième match consécutif sans succès après le nul contre Angers, vendredi (1-1). Mais si ça relègue provisoirement l’OM (3e, 14 pts) à deux points du Paris Saint-Germain (1er, 16 pts), ça n’enlève rien aux ambitions de Roberto De Zerbi qui compte bien titiller le club de la capitale cette saison.

Roberto De Zerbi se sent bien à Marseille

Une semaine après sa première défaite de la saison face à Strasbourg (1-0), l’OM n’a pas réussi à relancer la machine contre Angers, vendredi. Bien au contraire, les hommes de Roberto De Zerbi ont été bousculés par les Angevins et n’ont pas fait mieux qu’un nul dans un match qui s’est terminé à 10 contre 10. Une deuxième contre-performance de suite qui ne change pas, pour autant, les impressions du technicien italien vis-à-vis de l’Olympique de Marseille.

« A Marseille, je dors bien parce que je pense qu’on fait les choses très bien. C’est ma 11e année d’entraîneur, je ne suis pas un premier. C’est l’une des années où on travaille le mieux et je ne parle pas que de moi mais aussi du staff, des joueurs, du club, de tous ceux qui gravitent autour. J’ai de grandes motivations personnelles et je suis très bien ici. J’ai choisi de venir et je suis convaincu d’avoir pris la bonne décision. Il y a les conditions pour bien faire », a déclaré récemment Roberto De Zerbi.

L'article continue ci-dessous

Roberto De Zerbi ne laissera pas le PSG gagner

Après son nul face à Angers, l’Olympique de Marseille pourrait se retrouver avec cinq points de retard sur le PSG au terme de la 7e journée de Ligue 1. Le club parisien affronte l’OGC Nice, dimanche, et compte maintenir son écart sur le club phocéen. Mais le championnat reste un marathon et Roberto De Zerbi en est conscient puisqu’il veut toujours déloger le PSG du trône de Ligue 1 cette saison.

« Ce qui est sûr, c’est qu'il a senti une étincelle. Il s’est senti extrêmement désiré par Mehdi Benatia. Son but est de reconstruire l’équipe puis de rivaliser avec Paris », explique un proche de l’entraineur de l’OM dans des propos rapportés par 1899 L’Hebdo. Les deux équipes auront l’occasion d’affirmer encore plus leurs ambitions lors du premier classique de la saison, le 27 octobre prochain.