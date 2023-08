OM : L’Arabie Saoudite veut piller chez les Phocéens

L’Olympique de Marseille est sur le point de perdre un cadre de son effectif. L’Arabie Saoudite est à la porte.

Très actifs sur le marché des transferts cet été, les clubs saoudiens ont ciblé l’Olympique de Marseille. Un joueur très important de Marcelino pourrait vider les lieux pour signer en Saudi Pro League.

Deux clubs saoudiens foncent sur un même joueur de l’OM

Eliminé de Ligue des champions, l’Olympique de Marseille va devoir faire le dégraissage de son effectif. En effet, l’opération a déjà commencé avec le départ en prêt du milieu défensif ukrainien de 30 ans, Ruslan Malinovskyi, vers le Genoa, en Italie. L’autre départ envisagé est Pol Lirola, qui est désireux par le même club italien, qui souhaite l’enrôler.

Mais un cadre est, quant à lui, sur le départ vers l’Arabie Saoudite. Selon les informations de L’Equipe, Azzedine Ounahi (23 ans) intéresse deux clubs saoudiens. A en croire les informations du quotidien sportif, Al-Hilal, qui a récemment signé Neymar Jr, et Al-Ahli sont intéressés par le profil du Marocain. L’intérêt du deuxième club cité serait plus prononcé, mais les deux seraient prêts à offrir entre 15 et 20 M€ à l’OM pour Ounahi. Si l’offre est officielle, reste à savoir la décision que prendra la formation présidée par Longoria.

La situation d’Ounahi pourrait forcer son départ

Auteur d'une belle Coupe du monde avec le Maroc au Qatar, le milieu de terrain recruté par l'Olympique de Marseille cet hiver n'a pas réussi à se faire sa place dans le onze d'Igor Tudor, qui reconnaissait récemment que le Marocain était en progression, et il devra encore attendre. Blessé au pied lors de la victoire face au Brésil (2-1), le joueur de 22 ans a dû quitter ses coéquipiers prématurément. Souffrant d'une fracture d'un orteil, l'ancien joueur d'Angers a été opéré et éloigné des terrains.

Revenu cet été, le Lion de l’Atlas était attendu de tous. Mais depuis l’arrivée de Marcelino à la tête de l’équipe phocéenne, l’international marocain (18 sélections, 2 buts) évolue sur le côté gauche du 4-4-2 du technicien espagnol. Alors que le Marocain ne possède pas le profil d’un joueur de côté, Marcelino avait alors essayé de se justifier.

« On a pris cette décision de le mettre à ce poste. Il est prêt à faire ce qu’on lui demande, on en a discuté. Il a mis un beau but samedi, ça va l’aider à gagner en confiance par rapport à ce qu’on lui demande. Ma conception du football est collective. Pour moi, le plus important, c’est la performance collective de l’équipe », avait déclaré Marcelino. Une explication beaucoup convaincante. Ounahi, vu qu’il ne se sent pas aussi bien dans ce système dans lequel le met l’ancien coach de Celta Vigo, pourrait être tenté par les offres saoudiennes, et aller faire ses preuves ailleurs dans son poste de prédilection, milieu central.