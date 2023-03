OM : Fin de saison pour Azzedine Ounahi

Victime d'une fracture d'un orteil avec la sélection marocaine, Azzedine Ounahi va se faire opérer et sera forfait pour le reste de la saison.

Énorme coup dur pour Azzedine Ounahi ! Auteur d'une belle Coupe du monde avec le Maroc, le milieu de terrain recruté par l'Olympique de Marseille cet hiver n'a pas encore réussi à se faire sa place dans le onze d'Igor Tudor, qui reconnaissait récemment que le Marocain était en progression, et il devra encore attendre.

Fin de saison pour Ounahi

De nouveau titulaire avec les Lions de l'Atlas samedi lors de la victoire face au Brésil (2-1), le joueur de 22 ans a dû quitter ses coéquipiers prématurément en raison d'une blessure au pied. Souffrant d'une fracture d'un orteil, l'ancien jouer d'Angers va devoir se faire opérer.

Et si les informations de Peuple olympien ce jeudi matin mentionnaient une absence d'une durée de quatre semaine, elle sera en réalité bien plus longue. Comme l'indique RMC Sports, Ounahi devrait être absent pendant au moins deux mois et ne rejouera pas d'ici la fin de saison, programmée le 3 juin en Ligue 1. Au total, il n'aura disputé que 183 minutes toutes compétitions confondues avec l'OM, pour un but inscrit lors de sa première entrée contre Nantes.