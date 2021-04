OM, Jorge Sampaoli supervise deux indésirables

Prêtés cette saison au Genoa et à Berlin, Strootman et Radonjic pourraient bien retrouver grâce aux yeux de Sampaoli.

On dit souvent que le bonheur est dans le prêt pour certains joueurs et Kevin Strootman ne dira pas le contraire. Chahuté depuis son arrivée à l’OM en 2017, le milieu de terrain néerlandais n’était plus en odeur de sainteté depuis le départ de Rudi Garcia.

Parmi les plus gros salaires du club, Strootman se devait de trouver une porte de sortie, Villas-Boas ne comptant plus sur lui. Il l’a trouvé du côté du Genoa, dans une Serie A qu’il connait bien. Depuis son arrivée à Gênes, il enchaîne les matches (11 sur 11) et retrouve de la confiance.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’OM, peut-il y faire son retour dès cet été ? Arrivé sur le banc marseillais il y a quelques semaines, Jorge Sampaoli ne ferme aucune porte pour Strootman ou Nemanja Radonjic, certes plus en difficulté au Herta Berlin.

"Oui, on analyse tous les joueurs du club, ceux qui sont ici et les prêtés, a avoué le coach argentin dans sa conférence de presse avant Montpellier. On analyse tout pour voir de quoi on a besoin pour l’effectif la saison prochaine en fonction de ma manière d’entraîner une équipe de football. Certains joueurs peuvent y répondre, d’autres non. On les suit pour voir s’il y a la capacité de les analyser à distance."

L'article continue ci-dessous

Des indésirables finalement désirés ? La roue peut tourner très vite dans le football, c’est bien connu. Seulement, les caisses marseillaises ne vont pas être revenues au vert en un claquement de doigt et il faudra bien dégraisser pour pouvoir se renforcer.

Interrogé sur le prochain mercato marseillais, Sampaoli n’a pas fait dans l’originalité. Comme son prédécesseur portugais, il sait qu’il va devoir faire avec les moyens du bord et recruter malin.

"Avec le président, nous ne parlons pas des moyens pour la saison suivante mais des besoins du club. La partie économique dépendra du président. Si on ne les a pas, il faudra être créatif. L'idée est d'avoir des joueurs de qualité et de recruter avec nos moyens. Nous n'aurons pas le budget des grands clubs mais nous serons ambituieux avec nos moyens."