OM : Jorge Sampaoli frustré par le résultat contre le Lokomotiv

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a apprécié la prestation de ses joueurs en Russie, moins le résultat.

L'Olympique de Marseille a concédé un match nul très frustrant en Russie ce jeudi en Ligue Europa. Les Phocéens ont longtemps été devant au tableau d'affichage, mais ont finalement encaissé le but de l'égalisation en toute fin de rencontre. L'OM peut s'en vouloir puisque ces deux points perdus peuvent coûter cher dans la course à la qualification pour le tour suivant. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a souligné la belle prestation de ses joueurs mais était très frustré par le résultat.

"Notre erreur a été de ne pas concrétiser nos occasions, on aurait dû marquer avant. On a eu une série d'occasions, un pourcentage de possession supérieur à 70 %, beaucoup de frappes... Eux marquent sur un de leurs tirs. On est frustrés mais il fallait marquer le deuxième but. L'égalisation n'efface pas notre très bon match. On était venus pour gagner et on a tout fait pour ça", a analysé l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

"Malgré la fin, je suis heureux d'avoir vu cette équipe avec beaucoup de jeunes essayer de gagner et de marquer. Je suis content de la prestation, même si le résultat paraît injuste. Il ne faut pas oublier le match qu'on a fait. Le football est comme ça. C'est un tournoi très court. Parfois on sauve un point et c'est un peu injuste, ce soir on en perd deux. On espère les récupérer rapidement. Il faut travailler encore, il y a encore des matches", a ajouté Jorge Sampaoli.

Guendouzi : "C'est une énorme déception"

"Bien sûr, il faut faire attention aux deux points de perdus, il n'y a que le premier qui passe directement. Des fois quand on prend trois points sur un match qu'on ne mérite pas, on les met en valeur, aujourd'hui, on a perdu deux points. Il faudra les récupérer à court terme. Nous sommes en train de commencer la compétition et c'est important d'imposer notre manière de jouer, mais on n'a pas beaucoup de temps pour perdre des points. Il faudra gagner le prochain match et obtenir la qualification directe en terminant premier", a conclu l'Argentin.

William Saliba a également affiché sa déception devant les médias : "On est très déçus. Aujourd'hui, on devait ramener trois points. On doit tuer le match bien avant, surtout qu'ils sont à 10, regrette le défenseur de l'OM. Mais c'est pas parce qu'on mène 1-0 qu'on a gagné. A la 88e, on ne doit pas non plus prendre ce contre, on doit les faire courir. Mais on apprend. On est très frustrés car c'était un excellent match. Il ne faut pas tout retirer non plus, on a bien joué au ballon, bien attaqué, on aurait dû marquer deux ou trois buts."

Même son de cloche chez Matteo Guendouzi au micro de RMC Sport : "Clairement, c’est une énorme déception. On maîtrise le match de la 1ère à la 87e minute. On se prend un but con. On n’a pas su gérer la seule occasion qu’ils ont en deuxième mi-temps. On n’a pas réussi à marquer un deuxième but, on s’est fait punir. C’est le football. On va apprendre. On n’a pas le droit de faire ce résultat. On a beaucoup de situations pour marquer trois, quatre, cinq buts. Quand tu ne réussis pas à marquer, tu peux te faire punir à n’importe quel moment. On n’a pas été intelligents en fin de match. On aurait pu garder le ballon, les faire courir. Ils étaient à 10. On a un goût d’inachevé. Le système est très bon, on fait un bon match aujourd’hui mais on a manqué d’expérience. Il va falloir apprendre sinon on va encore se faire punir plein de fois dans l’année".