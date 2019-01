OM, Jordan Amavi répond aux critiques des supporters : "Je peux les comprendre"

Critiqué pour ses performances depuis quelques mois, Jordan Amavi a répondu aux supporters et est revenu sur les explications après OM-Monaco.

Aux portes de l'équipe de France en mars dernier, Jordan Amavi a ensuite été blessé et peine à retrouver son meilleur niveau depuis. Le latéral gauche de l'Olympique de Marseille est fortement critiqué depuis plusieurs semaines, voir même plusieurs mois, pour ses performances en club. En conférence de presse avant le match contre l'AS Saint-Etienne, Jordan Amavi a répondu aux critiques des supporters lors du match contre l'AS Monaco notamment.

"Figurez-vous que pendant le match je n’ai pas du tout entendu (les insultes, ndlr). Je sais que je n’ai pas le même niveau que l’année dernière. Je suis en train de bosser pour revenir, ça va sans doute prendre du temps. Je suis venu à l’OM pour relever des défis, je sais que ce n’est pas facile de jouer ici. Je peux les comprendre. C’est le jeu, c’est comme ça. Il n’y a pas de problème. Je continue à faire ce que j’ai à faire, je suis là pour l’équipe, ça ne m’affecte pas. Après ça dépend quel genre d’insulte. Si ça m’insulte moi perso c’est compréhensible. C’est dommage. Mais je peux comprendre leur mécontentement", a réagi le latéral de l'OM.

L'article continue ci-dessous

"On va essayer de gagner"

Jordan Amavi est revenu sur la rencontre avec les supporters après le match nul dimanche soir contre l'AS Monaco : "On a juste discuté, rien de fou. C'est normal. On est une équipe, un groupe. Les supporters en font partie. Ils ont besoin de savoir un peu, je les comprends. S'il faut discuter avec eux, on discutera avec eux. Quand ça va bien on sait qu'ils sont là, quand ça va mal on a besoin d'eux aussi".

Le latéral de l'Olympique de Marseille espère que son équipe va redresser la barre avec une victoire face à l'AS Saint-Etienne : "On essaie de faire le nécessaire pour remonter la pente. On est dans une mauvaise passe mais ça va aller, on travaille bien. Le match de dimanche n’était pas catastrophique, on a montré de belles choses même si tout n’était pas parfait. Je ne suis pas inquiet".

"Tous les matches sont importants, en particulier quand on joue à l’OM. Contre Saint-Étienne, c’est un match qui a été reporté. Il va falloir prendre les trois points, il n’y a pas d’autre choix. On y va pour gagner. À domicile ou à l’extérieur, tous les matchs sont compliqués. Toutes les équipes veulent gagner contre l’OM. Quoi qu’il arrive, ça ne bouleversera pas la suite du championnat", a conclu Jordan Amavi.