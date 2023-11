OM : Ismaila Sarr fier de ses coéquipiers

L’OM s’est défait de l’AEK Athènes jeudi en Europa League (2-0). Une victoire qui réjouit, Ismaila Sarr, fier de ses coéquipiers.

En difficultés en championnat, l’Olympique de Marseille fait un parcours honorable en Ligue Europa. Après deux matchs nuls face à l’Ajax Amsterdam et Brighton, Marseille enchaîne avec deux victoires contre l’AEK Athènes (3-1, 0-2). Ces deux succès maintiennent les Phocéens en tête du groupe B avec leurs 8 points, juste devant Brighton (8 pts). Cela, au plaisir du Sénégalais Ismaila Sarr.

Ismaila Sarr heureux de la victoire en Grèce

Auteur du but du break jeudi sur la pelouse de l’AEK Athènes, Ismaila Sarr entrevoit déjà une qualification de l’Olympique de Marseille. Tout en précisant qu’il reste encore à faire, le Sénégalais félicite ses coéquipiers pour ce beau parcours jusque-là. « Je dois féliciter toute l’équipe pour les efforts, ça fait plaisir de gagner, félicitations à toute l’équipe. C’est un bon pas vers la qualification, mais il reste encore deux matchs, on va travailler encore, on va maintenant préparer le match de dimanche », lâche l’ancien joueur du Stade Rennais.

Getty

Sarr fier de sa « famille » marseillaise

Plus loin, Ismaila Sarr avance que le parcours des Phocéens en Ligue Europa est le fruit du travail collectif. Il n’a d’ailleurs pas manqué de reconnaître la patte de l’entraîneur Gennaro Gattuso dans cette belle histoire. « C’est un travail collectif, on fait ça tout le temps à l’entraînement, le coach nous demande ça, on est une famille. On travaille sur et en dehors du terrain. Je remercie aussi les supporters pour le déplacement », ajoute l’ancien attaquant de Watford.

Gattuso encense son vestiaire

Hormis Ismaila Sarr, le technicien italien de l’OM, Gennaro Gattuso, a également montré sa fierté vis-à-vis de son équipe. « Je l'ai dit dès le premier jour. Je ne mens pas. J'aime dire la vérité et quand je l'ai vu… Je suis très heureux de ce vestiaire. C'est un p****n de bon vestiaire, car il travaille toujours à fond, il a un grand mental », confie Gattuso. L’Olympique de Marseille devra confirmer sa bonne forme du moment dès dimanche face au Racing Club de Lens (20h45).