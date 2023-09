OM : Incroyable, Gattuso donne des coups de poing à ses joueurs

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso dispute son premier match ce samedi contre l’AS Monaco.

Avant son premier match en tant que nouveau coach de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso montre déjà ses attitudes à ses nouveaux joueurs. Des coups de poing ont déjà commencé à retentir à l’entraînement.

Des coups de poing donnés aux joueurs

La crise à l’Olympique de Marseille semble toucher à sa fin. En quête d’un nouvel entraîneur pour succéder à Marcelino, qui a démissionné en milieu de semaine écoulée, la formation phocéenne n’a pas manqué de prétendants. Une pléthore d’entraîneurs s’est offerte à l’OM, mais Pablo Longoria n’en a choisi qu’un.

En effet, Gennaro Gattuso a officiellement pris les règnes de la Commanderie, mercredi, pour diriger l’équipe jusqu’à la fin de la saison. S’il a pris contact le même jour avec ses joueurs, le technicien italien, depuis sa prise de fonction, a multiplié les séances d’entraînement jusque-là. Et l’ancien entraîneur de l’AC Milan et de Naples a sa façon à lui de féliciter ses poulains quand il est satisfait de ceux-ci.

C’est le cas, ce vendredi, lors de la dernière séance d’entraînement avant le déplacement à Monaco pour le compte de la septième journée de Ligue 1 de France. Selon les informations de L’Equipe, avec sa voix caverneuse et son air démonstratif, Gennaro Gattuso n'hésite pas à se montrer tactile à l'entrainement et à donner quelques... coups de poings à ses hommes. Le quotidien sportif français ajoute que les joueurs se sont amusés de ce style plus animal au bout de la deuxième séance de cette proximité que le champion du monde 2006 a su créer rapidement avec son groupe olympien.

Pour rappel, l’Olympique de Marseille est en déplacement, ce samedi 30 septembre 2023, à 21h au Stade Louis II pour défier son homologue de l’AS Monaco. Avant le coup d’envoi, le club phocéen est huitième du championnat de France avec 9 points au compteur. Les Monégasques, quant à eux, sont à la quatrième place avec 11 unités, et peuvent prétendre reprendre les commandes de Ligue 1 en cas de victoire.