OM : Igor Tudor envoie un message fort à Vitinha

En conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor s'est exprimé au sujet de Vitinha, à qui il accorde peu de temps de jeu depuis son arrivée.

Lors du mercato d'hiver 2023, l'Olympique de Marseille a renforcé son attaque avec l'ancien buteur de Braga Vitinha. Recruté pour 32 millions d'euros, il représente tout simplement le transfert le plus cher de l'histoire du club azuréenne. Annoncé comme très prometteur, le buteur, qui vient de fêter ses 23 ans, est pourtant en difficulté depuis son arrivée dans la cité phocéenne.

Vitinha en manque cruel de temps de jeu

En manque cruel de temps de jeu, Vitinha n'a toujours connu qu'une titularisation (face à Nice pour son premier match), lors de laquelle il avait été sorti à la mi-temps par Igor Tudor. Au total, il n'a pris part qu'à 6 rencontres pour un total de 118 minutes jouées. Malgré tout, le technicien croate, qui a été interrogé à son sujet en conférence de presse ce vendredi, s'est montré plutôt élogieux envers sa recrue phare de l'hiver. "C'est un joueur qui travaille bien, mais il lui faut encore du temps pour s'adapter car il est dans un championnat physique, ce n'est pas facile. C'est un joueur sur qui on pourra compter sur la fin du championnat", a expliqué Tudor.

À l'heure où les titulaires de l'OM commencent à tirer la langue, l'attaquant lusitanien pourrait finir par avoir sa chance et peut-être enfin lancer son aventure marseillaise. De son côté, Vitinha ne se fait pas de souci et attend patiemment son heure, comme l'ont confirmé ses proches dans un entretien à La Provence. "Il n’y a pas de problème. Il est toujours concentré et travaille dur. C’est une question d’opportunité, mais cela dépend de l’entraîneur. C’est un travailleur acharné et talentueux. Son heure viendra".

Dans le même temps, Tudor a également glissé quelques mots à propos d'Azzedine Ounahi, lui aussi recruté cet hiver et qui n'a eu droit qu'à 157 minutes de jeu depuis son arrivée. "C'est un joueur qui est en progression constante, il a fait une grosse semaine d'entrainement. Il s'améliore, il est talentueux et peut devenir un joueur important pour nous", a-t-il ajouté.