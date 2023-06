OM : Habib Beye regrette le départ d'Igor Tudor

Arrivé l'été dernier à l'Olympique de Marseille, le Croate a quitté le club par la petite porte samedi soir.

Une année et puis s'en va. Le règne d'Igor Tudor n'aura pas duré bien longtemps à l'Olympique de Marseille. Pourtant, après un début d'aventure compliqué, le Croate a réussi à retourner l'opinion publique en sa faveur et a gagné une cote de sympathie auprès des supporters phocéens.

"On savait que Tudor ne viendrait pas sur la durée"

Néanmoins, Igor Tudor a décidé de quitter l'Olympique de Marseille après seulement une saison pour des raisons "personnelles et professionnelles". Le Croate a même refusé de s'exprimer après la dernière défaite de la saison contre Ajaccio. Sur le plateau du Canal Football Club, Habib Beye a réagit au départ d'Igor Tudor.

"Je ne sais pas ce qui n'allait pas, mais on savait plus ou moins avant que ce n'était pas un entraîneur qui s'inscrit dans un projet à longue durée. On savait qu'il viendrait pour un an ou un an et demi maximum. On le savait aussi avec Sampaoli, Tudor n'était pas un entraîneur de projet, de longue durée", a analysé l'entraîneur du Red Star.

"Il a décidé d'aller voir ailleurs pour une question de philosophie de jeu"

"Il a peut-être aussi d'autres opportunités aujourd'hui dans un pays où la culture que lui veut imposer à son équipe correspond plus. Il a aussi eu des tensions avec son groupe à certains moments. Par contre, il faut juste admettre que l'OM a été une équipe très attrayante à regarder jouer pendant un an", a ajouté Habib Beye.

"L'OM a produit du spectacle. On peut tout dire, que terminer troisième ce n'est pas un bon championnat, mais cette équipe a produit du spectacle, avait une identité de jeu. Il a décidé d'aller voir ailleurs parce qu'il considère peut-être que ce championnat ou que cette équipe, que ces joueurs qu'il entraîne, ne correspondent pas à sa philosophie", a conclu l'ancien défenseur de l'OM.

Igor Tudor est annoncé de retour en Italie et notamment du côté de la Juventus, club dans lequel il a joué durant sa carrière et qui vient de terminer à une triste septième place en Serie A. De son côté, l'OM va devoir se pencher au plus vite sur l'identité du successeur du Croate avec de grandes échéances à venir dès le mois d'août pour l'avenir européen du club.