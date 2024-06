OM, gros retournement de situation pour le poste d’entraîneur

Retournement de situation totalement inattendu au poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille ne devrait plus signer Sergio Conceiçao comme son nouvel entraîneur en remplacement de Jean-Louis Gasset, parti à la retraite. Le technicien portugais serait désormais devancé une autre cible, qui est tout proche de s’engager.

Conceiçao et l’OM, ça avançait quand même bien

Après avoir annoncé son départ du FC Porto après sept ans passés à la tête du staff technique des Dragons, Sergio Conceiçao devrait s’engager avec l’Olympique de Marseille. Surtout après que le club portugais a officialisé le départ de l’ancien coach du FC Nantes.

Getty

Selon les dernières informations rapportées par RMC Sport, les discussions se sont intensifiées entre les dirigeants de l’OM et Sérgio Conceição dans les journées du dimanche et lundi. En effet, les dirigeants olympiens étaient confiants même si le coach n’a pas encore tranché. Le club phocéen a bon espoir pour la signature du Portugais. « On avance », avait-on soufflé dans les bureaux de la Commanderie. Bien qu’il n’ait pas encore dit oui officiellement à Marseille, Sérgio Conceição a cessé toute négociation avec d’autres clubs. Ce qui rassure encore plus les dirigeants marseillais.

De Zerbi tout proche de l’OM

Si l’OM est impatient de faire signer un nouvel entraîneur pour se pencher sur le mercato estival, le club du Sud de la France se serait penché désormais sur une autre cible. Associé à l’OM il y a quelques semaines, l’ancien coach de Brighton, Roberto De Zerbi, qui avait quand même refroidi les rumeurs, pourrait désormais prendre les commandes du club phocéen.

(C)Getty Images

A en croire les informations rapportées par Sport Italia, ce jeudi 13 juin 2024, Roberto De Zerbi serait tout proche de s’engager avec l’Olympique de Marseille. Les dirigeants marseillais auraient accéléré pour l'ancien coach de Brighton, qui aimait le court, voyant l'expérience en Ligue 1 comme une avancée supplémentaire pour sa carrière. Les discussions sont très avancées entre les deux parties, qui seraient proches d’un accord.

Le technicien italien pourrait parapher un contrat de trois ans avec le club présidé par Pablo Longoria très prochainement. Les discussions avec Sergio Conceiçao auraient pris une autre tournure ces dernières heures.