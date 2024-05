Mercato, un entraineur de renom s'offre à l'OM

Un entraineur de renom s’est offert à l’OM pour la saison prochaine.

L’Olympique de Marseille est en train de finir la saison sur une note très mitigée. A la veille de la dernière journée, le club marseillais (8e, 47pts) n’a plus son destin en mains et n’est pas sûr de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine. Une situation que l’OM veut éviter à nouveau en se projetant sur son chantier le plus important de l’été, celui d’entraineur. Alors que la piste Fonseca s’est refermée ces dernières heures, celle d’un entraineur de renom vient de s’ouvrir au club phocéen.

Paulo Fonseca tourne dos à l’OM

Il y a 24 heures, Jean-Louis Gasset annonçait la fin de sa carrière d’entraineur. L’Olympique de Marseille sera donc le dernier club entrainé par le technicien français. Cependant, le club phocéen avait déjà anticipé cette situation en cherchant un nouveau coach pour la saison prochaine. L’OM a ainsi jeté son dévolu sur Paulo Fonseca et en a d’ailleurs fait sa priorité.

Mais alors que l’actuel entraineur de Lille semblait proche de Marseille il y a encore quelques jours, cette piste s’est refermée ces dernières heures. Paulo Fonseca aurait opté pour l’AC Milan, lui qui n’a toujours pas annoncé officiellement sa décision. Toutefois, l’Olympique de Marseille pourrait se tourner vers un autre entraineur de Premier League.

L’OM pourrait se tourner vers…Roberto De Zerbi

Outre Paulo Fonseca, l’OM vise également Sergio Conceição. Mais ce dernier est sollicité du côté du FC Barcelone où il pourrait prendre la place de Xavi. Une situation qui pourrait obliger le club phocéen à se tourner vers…Roberto De Zerbi. Il y a quelques heures, Brighton a annoncé le départ du technicien espagnol pour la fin de saison. Désormais libre, Roberto De Zerbi pourrait être la solution pour l’OM qui l’avait déjà approché par le passé.

« Oui c'est vrai qu'il y avait une possibilité pour moi de venir à Marseille. C’était une belle option pour moi mais on n'a pas trouvé d'accord avec le club. J'étais triste de ne pas être venu ici parce que ce stade, ces fans étaient une grande motivation pour moi », révélait-il en début de saison. Cependant, la probabilité de voir Roberto Zerbi à l’OM la saison prochaine reste très faible, l’Espagnol étant la priorité du Bayern Munich pour remplacer Thomas Tuchel.