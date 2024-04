OM, Faris Moumbagna répond aux critiques à son encontre

Faris Moumbagna a répondu samedi aux critiques à son encontre depuis son arrivée à l’OM.

Faris Moumbagna était en conférence de presse ce samedi en marge du match de l’OM contre Toulouse, dimanche. A l’instar de son entraineur, Jean-Louis Gasset, l’international camerounais est revenu sur la qualification en demi-finale de Ligue Europa. Mais l’avant-centre olympien a aussi saisi l’occasion pour envoyer un message à ses détracteurs.

La réponse cinglante de Faris Moumbagna à ses détracteurs

C’est lui le héros de cette qualification en demi-finale de la Ligue Europa. L’OM a pu aller aux tirs au but face à Benfica grâce à un but de Faris Moumbagna qui a remis les pendules à l’heure sur la double confrontation. Un but dont le Camerounais se souviendra pendant longtemps.

« C'était un moment spécial, c'était fou de voir le stade se lever. On a tout donné durant tout le match », raconte Moumbagna qui s'en fout des critiques à son encontre. « C'est vrai qu'à mon arrivée, j'ai été critiqué, je le suis encore jusqu'à présent. Je sais ce que je sais faire, je suis à la disposition du coach s'il a besoin de moi. Le reste, je n'y fais pas attention », lâche-t-il.

Moumbagna adoube Aubameyang et Gasset

Faris Moumbagna a certes marqué le but qu’il fallait jeudi dernier mais il a bénéficié d’un excellent service de Pierre-Emerick Aubameyang. Même si la très bonne forme du Gabonais l’empêche d’avoir assez de temps de jeu, le Lion Indomptable s’entend très bien avec l’ancien capitaine d’Arsenal.

Getty

« J'ai une très bonne relation avec Auba, une relation de grand frère-petit frère. Je l'observe beaucoup à l'entraînement, je le suis dans le travail individuel, j'apprends beaucoup de lui. C'est vraiment quelqu'un de bien, mais j'essaie d'avoir cette connexion avec tous mes coéquipiers », confie Faris Moumbagna qui a également eu un mot pour son entraineur, Jean-Louis Gasset.

Getty

« Je pense qu'à son arrivée il est entré dans la tête de tout le monde (sourire). Il insuffle de la détermination à tout le groupe. J'ai une bonne relation avec lui. Il faut continuer de faire ce qu'il nous demande de faire. On essaie de le suivre à la lettre », conclut-il.