Riolo, sa réponse violente à la provocation de Moumbagna

Daniel Riolo a répondu samedi à la provocation de Faris Moumbagna.

Arrivé à l’Olympique de Marseille en janvier dernier, Faris Moumbagna est déjà au centre d’une polémique. Critiqué par Daniel Riolo après ses débuts timides, l’international camerounais a réglé ses comptes avec l’éditorialiste français il y a quelques jours. Mais la sortie de l’attaquant marseillais était un peu trop osée et a suscité une violente réaction de Daniel Riolo ce samedi.

Faris Moumbagna attaque Riolo

Auteur de deux buts et une passe décisive en six matchs, la mayonnaise a pris du temps avant de prendre pour Faris Moumbagna. L’international camerounais a rendu de pâles copies lors de ses débuts dans la cité phocéenne. Ce qui a suscité de vives critiques dans le rang des observateurs dont Daniel Riolo. « C’est un joueur fin techniquement peut-être ? Dans un duo d’attaque, il peut être complémentaire, mais on n’est pas en train de parler d’un joueur de classe internationale », avait déclaré l’éditorialiste sur l’ancien joueur du FK Bodø/Glimt.

L'article continue ci-dessous

Getty

Une attaque à laquelle Faris Moumbagna n’a pas tardé à répondre et de manière cinglante. « La mère à Riolo, le père à Riolo, j'arrive en affranchi, BG comme Liotta, je fais la taille d'un yéti », pouvait-on entendre dans un morceau ajouté à une photo publié sur son compte Instagram.

Daniel Riolo en colère contre Moumbagna

Par ailleurs, la pilule est mal passée du côté de Daniel Riolo. Au courant de cette réponse provocatrice de Faris Moumbagna, l’éditorialiste français n’a pas mis du temps à réagir. Daniel Riolo exige notamment des excuses de la part du Camerounais au risque d’être obligé d’impliquer l’OM.

« J'attends de ce monsieur Moumbagna qu'il s'excuse, il fout la merde à provoquer le feu sur les réseaux. Le mec insulte mes parents à travers une chanson alors j'attends des excuses, sinon j'en parlerai au club », lâche Riolo sur les ondes de RMC.