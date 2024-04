Toulouse – Marseille : Les propos surprenants de Gasset sur la fin de saison de l’OM

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, s’est exprimé samedi, avant le match contre Toulouse.

L’Olympique de Marseille affronte dimanche, Toulouse à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. En prélude à cette rencontre, Jean-Louis Gasset était en conférence de presse dans l’après-midi de ce samedi. L’entraineur olympien a profité de l’occasion pour dévoiler les objectifs de l’OM pour la fin de saison.

Gasset impressionné par l’état d’esprit de ses joueurs contre Benfica

Jeudi dernier, l’OM réalisait un exploit en sortant le Benfica Lisbonne de la Ligue Europa. Le club phocéen s’est imposé aux tirs au but après avoir égalisé sur l’ensemble de la double confrontation de ces quarts de finale. Qualifié désormais pour les demi-finales de la C3, Marseille devra écarter l’Atalanta Bergame. Deux jours après cette qualification, Jean-Louis Gasset a tenu à louer l’état d’esprit de ses joueurs en mettant un accent l’importance d’impliquer toute l’équipe.

« J'espère que tout le monde a compris que quand on est dans cet état d'esprit là, qu'on a cet état d'esprit de vainqueur, qu'on donne tout dans le football, on est récompensé. Demain on va récupérer des gens qui n'étaient pas qualifiés en Coupe d'Europe. Il faut que tous les gens qui vont composer le groupe soient dans le même état d'esprit parce que le championnat est aussi important. On a un classement qu'on peut améliorer. C'est surtout un travail psychologique pour concerner tout le monde », lance le technicien français.

Jean-Louis Gasset refuse d’abdiquer en championnat avec l’OM

Avec sa qualification en demi-finale de C3, l’OM a toujours une chance de retrouver la Ligue des Champions via la compétition. Il faudra alors que le club remporte le sacre. Une trajectoire moins compliquée puisque l’OM (9e, 39pts) est loin des places qualificatives pour l’Europe en Ligue 1. Mais si Mehdi Benatia ne croit plus à un miracle, Jean-Louis Gasset compte bien accrocher ces places européennes par le biais du championnat.

« Ici, on n'a pas le droit de choisir, on a trois matches dans la semaine pour se mettre à l'aise dans le sprint final et finir le plus haut possible. Clauss et Sarr sont convalescents et vont revenir dans la semaine », confie l’ancien entraineur des Girondins de Bordeaux avant d’enchainer : « On n'a le droit de choisir. La mission était de passer le plus de tours possibles en Coupe d'Europe et de prendre le maximum de points en championnat. Quand vous faites une saison en dents de scie, c'est à la fin qu'on fait le bilan. J'ai vu une équipe d'hommes, des guerriers. On n'a pas tout fait bien, c'est sûr. On a pris beaucoup de risques, mais on a été récompensés de notre état d'esprit », explique-t-il.

Gasset répond à Nice et défend la LFP

Pour remporter la Ligue Europa cette saison, l’Olympique de Marseille devra d’abord écarter l’Atalanta en demi-finale les 2 et 9 mai prochains. Le club aura d’ailleurs assez de temps pour préparer cette double confrontation puisque la LFP a décidé de reporter les matchs du des clubs français encore en lice en Europe. Ainsi, les affiches PSG – Nice et Reims – OM, prévues pour le weekend du 4 mai auront finalement lieu le 15 mai. Une décision qui ne passe pas auprès de tout le monde notamment du côté de l’OGC Nice. Mais pour Jean-Louis Gasset, c’est une décision judicieuse.

« Je n'y peux pas grand-chose. Je lis comme vous. Nous, quand on a plus de récup, on est contents. On a une semaine à trois matches parce qu'on a repoussé le match de Nice. Bien sûr qu'on aime avoir plus de jus pour l'Europe, mais les matches de championnat, il faut bien les caler à un moment », ajoute l’entraineur de l’OM.