OM, Eyraud demande aux joueurs de faire "un effort supplémentaire" si la crise se prolonge

Le président de Marseille discute toujours avec ses joueurs pour qu'ils acceptent de faire des efforts sur leurs salaires si la crise se prolonge.

L'OM a récemment démenti vouloir baisser les salaires des joueurs sur la durée de leur contrat, mais les dirigeants du club phocéen espèrent tout de même un geste de la part des joueurs concernant la période de crise sanitaire en raison de la pandémie de Covid-19. Invité de RTL Matin, Jacques-Henri Eyraud a admis être encore en discussion avec ses joueurs afin de trouver un accord pour qu'ils fassent un effort financier supplémentaire si la crise économique et sanitaire se prolonge.

"On est en discussion pour qu'ils acceptent de faire un effort supplémentaire si la situation devait se prolonger et si, par exemple, les diffuseurs devaient ne pas payer les droits TV qui étaient dus au club. C'est un enjeu très important et je pense qu'ils comprendront que faire un effort supplémentaire s'impose dans ce contexte aussi difficile. Ce serait injuste et démagogique de le dire comme ça. En , un club comme l' paie plus de charges patronales que la totalité des clubs de football du championnat espagnol", a expliqué le président de l'Olympique de Marseille.

"Si on peut tenir la date du 17 juin, ce serait bien"

L'article continue ci-dessous

"Quand un dispositif d'activité partielle permet à un club en situation économique très difficile - et ce n'est pas seulement le cas de l'OM - de ne pas payer de charges patronales pour traverser la crise, je pense que c'est une mesure juste qu'un club de football doit pouvoir appliquer dans des conditions aussi exceptionnelles. Il y a aussi de la solidarité financière vis-à-vis des collaborateurs. Les dirigeants ont décidé de baisser leurs salaires pour s'aligner sur les collaborateurs qui ont vu des pertes des salaires. Une baisse de 20%", a ajouté le dirigeant des Phocéens.

Plus d'équipes

Jacques-Henri Eyraud s'est exprimé sur une possible reprise de la le 17 juin : "Le football fait partie de notre société, des millions de supporters ont envie de revoir les joueurs sur un terrain, je pense que le football ne va reprendre que quand les conditions sanitaires seront propices à la reprise. Si on peut tenir cette date du 17 juin je pense que ce serait bien, mais cela veut dire qu'auparavant les joueurs auront besoin de plusieurs semaines pour se remettre en forme, on parle d'au moins quatre semaines, il faut donc que cette pandémie soit sous contrôle à la mi-mai et que des règles sanitaires soient appliquées par les clubs de foot".

"Mi-mai, ce sera une reprise progressive, là encore comme le reste de la population, et au bout de quelques semaines d'entraînement on fera peut-être des matches amicaux, à huis clos de toute façon, et si les conditions sanitaires le permettent, le 17 juin on pourra reprendre dans les stades. Le grand crève coeur, la grande difficulté, c'est qu'aucune manifestation publique de plus de 100 personnes ne pourra être organisée, et les matches auront lieu dans des stades vides. Si on ne peut pas faire autrement, il faudra le faire, mais pour moi ce sera très difficile. Je pense aux supporters qui ont été confiné pendant deux mois et qui auront envie de reprendre leur vie d'avant, de venir au stade et au match", a conclu le président de l'OM.