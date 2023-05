OM : Eric Di Méco s'épanche sur l'avenir d'Igor Tudor

Vainqueur de la Ligue des champions 1993 avec l'OM, l'ancien latéral des Bleus s'est exprimé sur l'avenir d'Igor Tudor.

L'OM a fini sa saison à domicile en eau de boudin avec une défaite contre Brest. Dans l'émission de Jérôme Rothen sur RMC, Eric Di Méco a donné son aval pour conserver Igor Tudor en fin de saison malgré les critiques à l'encontre du Croate et du jeu pratiqué par l'OM ces dernières semaines.

"S'il arrive en C1 en août, il aura atteint son objectif"

"Tu sais ce qu'on est arrivé à faire dans cette ville et dans ce club de Marseille, on est arrivé à critiquer un titre de champion de France parce Didier Deschamps ne gagnait que 1-0 et que ce n'était pas beau. Si toi, Jérôme tu avais eu une émission à ce moment-là, tu aurais dit que c'est merveilleux et tu aurais eu raison d'ailleurs. C'est une performance", a lancé Eric Di Méco.

"Nous là on passe l'année à refaire ça. Le bilan d'Igor Tudor tu le fera au mois d'août parce que s'il parvient à qualifier l'OM en Ligue des champions, tu l'as atteint ton objectif et c'est pour ça que j'aimerais qu'Igor Tudor reste", a ajouté le vainqueur de la Ligue des champions avec l'OM.

"L'OM doit se pencher sur un plan B"

"Il y a la Ligue des champions ? Le match contre Annecy ? Mais le match gagné contre le PSG où tu les éclates pour une fois, il ne compte pas ? Le plaisir que les supporters ont pris, ce n'est pas du plaisir ? Si on m'explique qu'il n'y a que le résultat qui compte et pas le plaisir que prenne les gens, on ne peut pas se plaindre que personne ne regarde le championnat, parce que le football ça reste un spectacle, un jeu", a conclu Eric Di Méco.

Un sentiment que ne partage pas Jérôme Rothen : "C'est l'heure du bilan pour Igor Tudor et ça finit très mal. Sur les quatre derniers matches, c'est trois défaites et avec certains joueurs ça fini mal. On a l'impression qu'il faut que la saison se termine très vite et ce n'est pas de bon augure. C'est même problématique pour repartir sur cet état d'esprit l'année prochaine dans une année qui sera longue avec la C1 ou la C3".

"Je n'ai pas l'impression qu'Igor Tudor ait envie de faire son autocritique sur l'année et s'il reste focalisé sur cette personnalité-là, cette envie-là, je me dis qu'il n'y a que trois points d'écart entre l'OM de Sampaoli et celui de Tudor et que quatre buts de plus marquer. Alors quand on me parle de spectacle, de style... les statistiques sont là. Il faudra s'adapter l'année prochaine et réussir à évoluer ce qu'il n'a pas réussi à faire dans sa jeune carrière d'entraîneur, donc dans ces cas-là, il faut qu'il parte et que l'OM se penche sur un plan B forcément", a conclu Jérôme Rothen.