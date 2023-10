OM : Eric Di Meco allume Marcelino

Ancien joueur de l’OM, Eric Di Meco répond sèchement à Marcelino, qui a pris la parole après son départ du club phocéen.

Après deux mois en tant que coach de l’Olympique de Marseille, Marcelino a déposé les armes. Après la houleuse réunion tenue en septembre entre les dirigeants et les groupes de supporters, le technicien espagnol se sentant menacé, a préféré ne plus poursuivre l’aventure à la Commanderie. Près d’un mois après être parti, l’ancien coach de Valence revient sur son départ, et tacle L’OM.

Marcelino dézingue l’OM

Dans une interview accordée à L’Equipe, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille revient sur les détails de son départ de la formation phocéenne. Lors de cet entretien avec le quotidien sportif français, Marcelino a traité Marseille de petit club.

"Je suis très en colère, déçu et triste. Nous avions mis tout notre enthousiasme pour développer un projet super attractif, dans un grand club. En tout cas, on pensait que c'était un grand club dans tous les sens du terme, mais ces événements déplorables démontrent que ce n'est pas un club aussi grand que ce qu'il voudrait être. Certains supporters radicaux qui veulent influer en permanence sur les événements l'empêchent d'être un grand club…", a-t-il commencé.

"Les clubs doivent évoluer, pas régresser. Et l'OM, comme le montrent les résultats depuis un bout de temps, est un club qui, au lieu d'évoluer, régresse (…) J'ai été entraîneur pendant vingt ans et j'ai gagné deux titres ces dernières saisons, et pas dans des grands clubs. L'OM, pendant ce temps, a gagné zéro titre. Je pense que j'avais l'expérience et les capacités pour diriger l'OM", a-t-il fustigé.

Di Meco tacle sévèrement Marcelino

Les propos de l’ex-coach de l’OM fait déjà des mécontents à Marseille. Ancien défenseur de la formation phocéenne, Eric Di Meco, qui a passé presque toute sa carrière à l’Olympique de Marseille (1980-1994), répond à Marcelino. Dans le Moscato Show, sur RMC, mercredi après-midi, l’ancien arrière gauche de l’Equipe de France (23 capes) a taclé le technicien espagnol.

"Pour moi, Marcelino, il est disqualifié pour parler de l'OM. Il est parti comme un peureux au bout de deux mois alors qu'il n'a jamais été remis en cause, a lancé l'ancien défenseur marseillais. Il faut expliquer pourquoi il fait cette interview. Il parle à d'éventuels clubs qui voudraient le faire revenir donc il essaie de se dédouaner d'un fiasco. Quand tu pars au bout de deux mois, que tu n'as pas réussi ton premier objectif qui est de qualifier l'équipe en Ligue des Champions, et que tu pratiques un jeu illisible pour tes joueurs et encore pire pour les suiveurs, tu ne fais pas des raisonnements", a déclaré l’ancien Monégasque.

Vainqueur de la Ligue des champions avec l’OM, Di Meco reconnaît une certaine vérité dans les propos de Marcelino, mais pas pour autant tenir ces déclarations. "L'OM est un club historique mais ce n'est plus un grand club aujourd'hui, on est tous d'accord. Mais on a besoin de lui pour le savoir ? Parce que si l'OM était un grand club aujourd'hui, Marcelino ne serait pas venu entraîner. C'est un entraîneur de petit club", a ajouté Eric Di Meco. Marcelino appréciera sûrement.

Rappelons que Marcelino a disputé 7 matchs toutes compétitions confondues à la tête de l’Olympique de Marseille avant de démissionner.