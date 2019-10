OM - Didier Deschamps et la "machine à laver" olympienne

Le sélectionneur de l'EDF est revenu sur ses années en tant qu'entraîneur de l'OM. Un poste particulièrement coûteux physiquement et nerveusement...

Vendredi soir, la a signé un précieux succès (0-1) en , pour le compte des qualifications à l' . Une victoire sur la plus petite des marges, signée d'un but inscrit par l'attaquant Olivier Giroud sur pénalty. Quelques minutes après la victoire des Bleus en Islande, pour le bien d'un documentaire diffusé sur TF1 appelé "Didier face à Deschamps", revenant en détails sur toutes les dates clés de sa carrière, le sélectionneur a évoqué ses années à Marseille.

"Marseille, il n'y a pas de choses rationnelles. Quand ça va bien, ça va très bien, quand ça va mal, ça va très mal. Et comme il y a beaucoup de Mistral, la girouette tourne vite. Pour avoir un juste milieu, du jour au lendemain, d'une minute à l'autre. C'est à part", a d'abord déclaré Didier Deschamps, resté entraîneur de l' pendant trois saisons entre 2010 et 2013, avec des fortunes diverses dans la cité phocéenne.

​"C'est une machine à laver"

"Les joueurs qui passent et y font un an ont l'impression d'en avoir fait dix dans un autre club. Il y a ce côté irrationnel qui est lié à l'émotion et à la passion. C'est une machine à laver et pourtant on a eu l'immense bonheur de connaître le succès, mais il n'y a pas de répit", a ensuite ajouté le sélectionneur.

Si la pression est énorme à l'OM, elle l'est aussi avec l'Equipe de France. Et force est de constater qu'en restant sur une finale à l'Euro 2016 et une Coupe du Monde remportée en 2018, Didier Deschamps la supporte à merveille. Grâce en partie à son expérience à Marseille ?