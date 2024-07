Les promesses de Longoria à De Zerbi pour ses débuts à l’OM

Le président de l’OM, Pablo Longoria, a envoyé un message à Roberto De Zerbi pour ses débuts avec le club phocéen, mardi.

Très actif sur le marché des transferts s, l’Olympique de Marseille a réalisé l’un des gros coups du mercato, cet été. Le club phocéen a en effet, réussi à signer Roberto De Zerbi au poste d’entraineur. Le technicien italien a même tenu sa première conférence de presse ce mardi en présence de Pablo Longoria. Le président marseillais n’a pas manqué d’avoir un mot à l’endroit de son nouveau coach.

Pablo Longoria explique le choix de Roberto De Zerbi

Cela fait près de deux semaines que Roberto De Zerbi a été officialisé en tant que nouvel entraineur de l’OM. Mais ce n’est que lundi que le technicien transalpin a rencontré ses joueurs lors de la reprise de l’entrainement du club. S’excusant pour l’arrivée tardive de la conférence de presse, Pablo Longoria a tenu à mettre en avant les qualités de coaching qui l’ont séduit chez l’ancien coach de Brighton.

Getty

« Je suis heureux d'avoir Roberto De Zerbi avec nous. J'aurais préféré faire cette conférence un peu plus tôt, je tiens à m'en excuser. On lance un nouveau cycle sur trois ans avec Roberto. Il a toutes les choses que l'on cherchait pour notre entraîneur. Il a la philosophie, l'envie, l'ambition, le talent. [...] Il a démontré tout cela dans les clubs où il a dirigé », lance le président de l’OM.

Le message de Longoria à De Zerbi

Avant de trouver un accord avec Roberto De Zerbi, la direction phocéenne avait d’abord exploré les pistes Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao ou encore Matias Almeyda. Mais c’est finalement l’ancien coach de Sassuolo qui tiendra les rênes de l’équipe première du club olympien pour les trois prochaines saisons. Trois saisons au cours desquelles De Zerbi vivra une expérience fantastique, à en croire Pablo Longoria.

« Bienvenue chez toi cher Roberto. Tu as tout le soutien de l'institution. Tu vas sentir des émotions uniques dans ce club, avec la magie de ce stade et la ferveur des supporteurs. Sa volonté d'entraîner le club, cela nous a séduit pendant les discussions. Quelles sont les valeurs qui nous faisaient aller au stade petit, il veut comme nous donner de la fierté aux supporteurs. Il veut des efforts, de l'ambition sur la durée. Le football c'est la passion et cela t'a accompagné pendant ta carrière. Ici tu vas rencontrer une famille, les supporteurs seront toujours là donc rend-les heureux », a adressé le dirigeant olympien à l’endroit de Roberto De Zerbi.