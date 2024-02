Gattuso out, un entraîneur propose déjà ses services à l’OM

Le discours va changer encore une fois à la tête du staff technique de l’OM en pleine saison sportive.

Le malheur des uns fait le bonheur de l’autre, dit-on. C’est ce qu’on peut comprendre de la sortie de cet entraîneur, qui observe impatiemment la situation de Gennaro Gattuso à la tête de l’Olympique de Marseille.

Gattuso viré de l’OM

La défaite de l’Olympique de Marseille à Brest (1-0), dimanche, en clôture de la 22e journée de Ligue 1, est la goutte d’eau qui a débordé le vase. Depuis le début de la nouvelle année civile, l’OM n’a plus fait sourire ses supporters et suiveurs. Aucune victoire depuis. La seule victoire du club cette année était en 32es de finale de Coupe de France face à Thionville (0-1). Depuis, c’est sept matchs sans victoire pour les hommes encadrés par Gennaro Gattuso.

Après la défaite du dimanche à Brest en Ligue 1, les dirigeants ont alors jugé bon de mettre à pied le technicien italien et son staff. En effet, Gennaro Gattuso ne sera pas sur le banc contre le Shakhtar Donetsk jeudi soir, en match retour du barrage de la Ligue Europa. La quête pour son successeur serait déjà lancée.

Joey Barton se propose à l’OM

Après un court passage d’à peine plus de cinq mois, Gennaro Gattuso quitte l’Olympique de Marseille. Pour le succéder, un entraîneur vient de proposer ses services au club du Sud de la France.

A travers son compte X (anciennement Twitter), un entraîneur s’est déclaré prêt à prendre le relais de Gattuso. Il s’agit d’un ancien de la maison phocéenne, qui propose ses services au club. « Je suis prêt », a posté Joey Barton. À 41 ans, l’Anglais a déjà occupé les fonctions de coach à Fleetwood Town (D3, 2018-2021) et à Bristol Rovers (D3, 2021-2023). Pourrait-il être l’homme de la situation pour l’OM ? Wait and see !