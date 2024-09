Comment Chancel Mbemba a aussi puni l’OM

Indésirable à l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba a puni le club phocéen à sa manière.

Plus rien ne va entre l’Olympique de Marseille et son défenseur central congolais, Chancel Mbemba. Invité à quitter le club cet été, l’ancien du FC Porto n’a pas bougé alors que son contrat expire dans un an au Vélodrome. Puni et envoyé dans le loft où il vit désormais avec la réserve, Mbemba a également puni son club.

La triste fin entre Mbemba et l’OM

Surnommé le « demi-dieu », Chancel Mbemba n’aurait pas un comportement exemplaire, selon les dirigeants marseillais, qui ne veulent plus du joueur dans le club. Ne faisant pas partie des plans de Roberto De Zerbi, le capitaine des Léopards du Congo a été placé sur la liste des indésirables avec plusieurs autres cadres. Quelques jours plus tard, la catastrophique nouvelle a inondé la toile.

Packpagepix

Chancel Mbemba a eu une vive altercation avec Ali Zarrak, bras droit de Medhi Benatia et responsable de la réserve de la formation phocéenne. A la suite de cet échange houleux entre le natif de Kinshasa et son patron qu’il a traité de « cousin », l’OM a sorti la sanction. En effet, le joueur de 30 ans a été sanctionné d’une retenue sur salaire d’une dizaine de jours.

L'article continue ci-dessous

Mbemba prive l’OM d’une fortune

Après plusieurs achats sur le marché cet été, l’Olympique de Marseille avait besoin de vendre pour renflouer ses caisses. Alors, le Congolais, indésirable, devrait être vendu. Il était même approché par Al Ittihad cet été. Mais cette piste est vouée à l’échec. Mais d’autres prétendants ont également approché l’ancien de Newcastle United.

Getty Images

A en croire les informations de Foot Mercato, Al-Shabab, qui est sous le charme du profil du joueur de 30 ans, a sorti le chéquier pour le faire signer cet été. Les Saoudiens ont proposé 4 millions d’euros de salaire par an assorti d’une prime à la signature de 2 millions d’euros à Chancel Mbemba, qui a catégoriquement refusé. Le défenseur phocéen réclame 5 millions d’euros de salaire par an et 3 millions d’euros de prime à la signature. Un montant qu’Al Shabab n’était pas prêt à payer autant pour Mbemba. Alors, les Saoudien ont mis fin aux discussions.

Alors que l’on pensait que Chancel Mbemba pourrait être réintégré prochainement, on dit en interne que le Congolais ne disputerait aucun match avec l’équipe de Roberto De Zerbi avant la fin de la saison en cours. Affaire à suivre.