OM : Chancel Mbemba, c’est terminé

L’histoire entre Chancel Mbemba et l’Olympique de Marseille vient à son terme cet été bien qu’il reste un an pour le Congolais.

Ni l’Olympique de Marseille ni Chancel Mbemba n’auraient voulu que ça se termine ainsi. Le défenseur central et capitaine des Léopards de la République Démocratique du Congo (RDC) va quitter le club du Sud de la France cet été, sauf retournement de situation.

Relation très tendue entre l’OM et Mbemba

A l’instar de plusieurs cadres de la saison dernière, Chancel Mbemba est invité à quitter l’Olympique de Marseille cet été. Le joueur ne fait pas partie des plans du nouvel entraîneur phocéen, Roberto De Zerbi, qui l’a placé dans le loft. En plus de cela, l’ancien joueur du FC Porto traverse une situation très compliquée dans le Sud de la France.

Getty Images

Après une vive altercation avec Ali Zarrak, adjoint de Medhi Benatia et responsable de la réserve de la formation phocéenne, le défenseur de 30 ans a été mis à pied par les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Placé dans le loft à l'issue de cet échange houleux, Chancel Mbemba s’entraîne désormais avec la réserve de l’OM.

Un nouveau point de chute pour Mbemba

Selon les dernières informations rapportées par Sacha Nabet, journaliste et commentateur des matchs de l’OM au Vélodrome, Chancel Mbemba aurait été licencié pour faute grave cet après-midi du mardi 20 août 2024 par l’Olympique de Marseille.

Par la même occasion, l’homme de médias indique que le Congolais aurait déjà trouvé un nouveau club sans pour autant mentionner le nom de la prochaine potentielle équipe de l’ancien défenseur de Newcastle United. Mais les rumeurs évoquaient ces dernières heures un potentiel départ vers l’Arabie Saoudite pour le natif de Kinshasa.

Aux dernières nouvelles, la presse marseillaise indique que Chancel Mbemba n’aurait pas été licencié par les dirigeants du club basé dans les Bouches-du-Rhône après son échange avec Ali Zarrak. Mais un départ est plus que jamais possible pour le joueur dont le contrat prend fin dans un an. La Provence indique que Chancel Mbemba a été plutôt sanctionné d'une retenue sur salaire d'une dizaine de jours.