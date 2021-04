OM, Boubacar Kamara "veut se poser cet été et réfléchir"

En fin de contrat dans un an, Kamara ne veut pas se presser et réfléchira à son avenir à Marseille ou ailleurs durant l’été.

L’avenir de Kylian Mbappé occupe la majorité des discussions du football français, quand ce n’est pas la Super League, mais un autre dossier concernant un des grands espoirs du football français est pour le moment indécis. Il s’agit de Boubacar Kamara, le milieu polyvalent de l’OM. Formé sur la Canebière, le Bleuet n’a lui aussi plus qu’un an de contrat et les grands clubs européens sont à l’affût pour un talent du futur.

Devenu incontournable au milieu de terrain au moment de la prise de fonction d’André Villas-Boas, Kamara s’est imposé comme le visage de cet OM. Fierté du peuple marseillais qui n’a pas la chance de voir beaucoup de minot exploser chez les professionnels, celui qui est âgé de 21 ans est à la croisée des chemins.

Prolongera-t-il dans le club qui l’a formé ou décidera-t-il de mettre les voiles pour franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière ? Présent en conférence de presse avant le match contre Reims, le principal intéressé s’est livré sur son futur.

"Joue avec ou contre, ce n'est pas pareil. Depuis tout petit, je suis à l'OM. Je n'ai jamais connu autre chose. Je n'ai jamais ressenti la sensation de partir. Avec tout ce que j'ai vécu à l'OM, je pense que je suis prêt à aller n'importe où."

La porte ouverte à un départ, Kamara franchira-t-il le pas dès cet été ? Pour le moment, le milieu français préfère se concentrer sur la course à la 5eme place avec l’OM avant de réfléchir à son futur. A Marseille, la peur de perdre gratuitement un joyau est bien présente mais l’arrivée de Sampaoli pourrait bien aider à convaincre le jeune homme.

"L’absence de C1 ? Ce n'est pas ça qui me posera problème pour signer un nouveau contrat. C’est plus le projet sportif qui peut me convaincre de rester. J'ai un peu tout vécu ici. Cela fait 4 ans que je suis ici donc c'est le projet qui va me faire prendre la décision. Mais je reste concentré sur la fin de saison, puis on se posera tous pour réfléchir."

Partir ou rester, la décision semble difficile dans l’esprit de Kamara et c’est toute la cité phocéenne qui retient son souffle.