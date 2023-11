OM : Bonne nouvelle pour Gattuso avant le déplacement à Strasbourg

Samedi prochain, l’Olympique de Marseille sera en déplacement à Strasbourg pour le compte de la 13e journée de Ligue 1.

Ce weekend, c’est la reprise de la Ligue 1 de France après la trêve internationale du mois de novembre. Dixième du championnat de France, l’Olympique de Marseille effectuera le déplacement à la Meinau pour affronter Strasbourg pour le compte de la treizième journée de Ligue 1.

Marseille retrouve ses cadres

Décimé avant le déplacement au Stade Bollaert-Delelis pour y défier le RC Lens (défaite 1-0 des Phocéens) pour le compte de la douzième journée, l’Olympique de Marseille retrouve le sourire après la trêve internationale. Gennaro Gattuso peut désormais compter sur le retour de ses cadres pour espérer se relancer en championnat.

En attendant les arrivées de certains joueurs convoqués par leurs sélections nationales respectives pour la trêve internationale, l’Olympique de Marseille a quand-même ouvert son entraînement à la presse avant le déplacement, samedi, à Strasbourg. Si Chancel Mbemba ou encore Geoffrey Kondogbia ont déjà regagné le centre Robert Louis-Dreyfus pour participer à l’entraînement, un joueur blessé fait son retour dans l’effectif phocéen.

L'article continue ci-dessous

Getty

Ounahi de retour à l'entraînement

Journaliste pour RMC Sport, Florent Germain était à la séance du jour des Phocéens. En effet, celui-ci indique qu’Azzedine Ounahi est de retour à l’entrainement. Absent contre les Sang et Or la précédente journée, et non convoqué par le sélectionneur national du Maroc, Walid Regragui, en raison de d’une blessure, le Lion de l’Atlas pourrait, sauf surprise, retrouver le rectangle vert ce weekend.

Getty

Le weekend avant la défaite contre le RC Lens, l’entraîneur italien de l’OM, Gennaro Gattuso, expliquait le cas du milieu de terrain marocain. « Il a eu un problème à la maison, une chute. Il s’est fait mal au dos donc on a préféré qu’il se repose par mesure de réserve », avait fait savoir l’ancien coach de Naples et Milan, Gennaro Gattuso.

Milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi a disputé 9 matchs toutes compétitions confondues avec le club du Sud de la France. Sur l’ensemble, le Marocain a été auteur d’une réalisation.