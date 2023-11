OM : Gattuso avec un sourire narquois avant de recevoir le LOSC

Les nouvelles évoluent en dent de scie pour l’Olympique de Marseille avant la réception du LOSC, samedi prochain.

L’Olympique de Marseille est plongé entre de bonnes et mauvaises nouvelles. Les Phocéens accueillent le LOSC pour le compte de la onzième journée du championnat de France.

Une bonne nouvelle et une mauvaise !

Les nouvelles concernant l’état de santé des joueurs de l’Olympique de Marseille sont entre le marteau et l’enclume. Après les incidents du weekend écoulé, qui ont fait des dégâts et blessé l’entraîneur de l’OL et plusieurs autres supporters lyonnais, Marseille s’apprête à tourner la page.

Si le match contre Lyon a été annulé et reporté à une date ultérieure, l’Olympique de Marseille a déjà repris les entraînements pour son prochain match. En effet, les hommes de Gennaro Gattuso ont retrouvé les terrains d’entraînement dans le but de recevoir Lille au Stade Orange Vélodrome.

Mais le club du Sud de la France n’est pas au complet à cent pour cent. Un cadre du club a fait son come-back dans le groupe tandis qu’un autre a été absent. Selon les informations de RMC Sport, le portier de l’Olympique de Marseille, Pau Lopez, est de retour. Touché à la cuisse gauche face à l’OGC Nice (défaite 1-0), lors de la neuvième journée de Ligue 1, le portier, qui a raté la réception de l’AEK Athènes en Ligue Europa en raison d’un problème musculaire, est bien présent à l'entraînement ce jeudi, à deux jours du match face au LOSC. De son côté, Azzedine Ounahi est le seul absent de la séance du jour.

Le weekend dernier, l’entraîneur transalpin expliquait le cas du milieu de terrain marocain. « Il a eu un problème à la maison, une chute. Il s’est fait mal au dos donc on a préféré qu’il se repose par mesure de réserve », avait laissé entendre l’ancien coach de Naples et Milan, Gennaro Gattuso.