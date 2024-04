OM – Benfica, les conseils de Raymond Domenech à Gasset pour se qualifier

Battu à l’aller par Benfica, l’OM a besoin d’une victoire au retour pour espérer une place en ½ finales de la Ligue Europa.

Nonobstant sa défaite au match aller contre le SL Benfica (2-1) en quarts de finale aller de la Ligue Europa, l’Olympique de Marseille peut bien se qualifier pour les demi-finales de la compétition, selon Raymond Domenech. L’ancien sélectionneur donne les clés à l’entraîneur phocéen pour prendre le dessus, jeudi prochain, au Stade Orange Vélodrome.

Marseille, la clé pour réussir en Ligue Europa

Auteur de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues pour ses débuts très prometteurs, Jean-Louis Gasset est impossible de gagner un match ou encore moins faire un match nul. Sur ses cinq dernières sorties (TCC), l’OM n’a fait que perdre. Alors que les Sudistes rêvent d’une place au dernier carré, il va falloir remonter le score du match aller. Une chose qui n’est pas impossible, selon Raymond Domenech, qui voit une équipe marseillaise capable d’aller au bout.

« L’OM doit prendre les exemples des matchs contre Villarreal (4-0) ou le Shakhtar (3-1) pour se qualifier. Sur ces matchs, il s’est passé quelque chose. Il faut se remettre dans ces conditions et dans cet état d’esprit en se disant que Benfica n’est pas plus fort que les autres équipes déjà battues, voire inférieur à Villarreal », a commencé l’ancien coach de l’OL et Nantes sur La Chaîne l’Equipe.

« Sur ce match aller contre Benfica, je trouve que l’OM a eu des boulevards, de gros espaces alors que face à Villarreal à l’extérieur, c’était compliqué de jouer et de ressortir. C’était pareil lors du match entre Benfica et Toulouse. L’OM doit vraiment se rappeler ce qu’ils ont fait de bien, c’est le boulot de l’entraîneur, montrer à ses joueurs ce qu’ils savent faire et ce qu’ils doivent remettre en place », a ajouté le technicien français de 72 ans.

Le message est passé. La balle est désormais dans le camp de Jean-Louis Gasset et ses joueurs pour aller chercher la qualification au match retour.