OM : Après Gattuso, un défenseur tacle ses coéquipiers

Sur les pas de son entraineur, Gattuso, un défenseur de l’OM a fustigé l’état d’esprit de ses coéquipiers.

Après la victoire de l’Olympique de Marseille contre Lorient dimanche, Gennaro Gattuso n’était pas particulièrement heureux. Cette mauvaise mine de l’entraineur olympien était la conséquence de la pâle copie présentée par ses joueurs en deuxième mi-temps. Le technicien italien ne s’est pas gêné de le faire savoir, comme à son habitude, au coup de sifflet final. Il est rejoint d’ailleurs par Leonardo Balerdi, qui confirme les propos de son coach.

Balerdi fustige aussi l’attitude de ses coéquipiers

Après une première mi-temps à sens unique où l’OM a dominé les débats, les Phocéens se sont relâchés en seconde partie et ont même failli être rattrapés par les Merlus. Une attitude qui a entaché la satisfaction de Gennaro Gattuso au coup de sifflet final. Buteur contre Lorient, Leonardo Balerdi a confirmé les reproches de son coach et en a profité pour en remettre une couche. « On a fait une bonne première mi-temps, on est content, mais on n’est pas content de la deuxième, ça, c’est sûr, a lancé le défenseur central. Je ne sais pas pourquoi ça nous arrive, c’est une chose dont il faut parler dans le vestiaire, il faut changer ça. On doit être attentif durant les 90 minutes. Je pense que quand on est bon sur le terrain, on sent qu’on peut faire beaucoup de choses, cette première mi-temps était magnifique, je ne sais pas ce qui s’est passé dans la deuxième », s’insurge le défenseur argentin.

Balerdi loue le nouveau système de Gattuso

Après avoir approuvé les propos de son entraineur, Leonardo Balerdi a ensuite analysé le nouveau système de Gattuso. Un schéma tactique qui réussit bien à l’OM qui gagne depuis que l’équipe s’en sert. « Actuellement, il y a des joueurs blessés, c’est pour ça que le nouveau système fait du bien, et derrière si je sors, je sais que Samuel est là, Chancel est là, et pour faire la couverture ça se passe bien. Il y a eu beaucoup de changements en début de saison, maintenant on est stable, on peut travailler avec Gattuso, il nous donne de la confiance pour prendre des points », ajoute Balerdi.