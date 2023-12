OM, Samuel Gigot répond à Gattuso

Samuel Gigot a répondu à l’attaque de Gattuso envers ses coéquipiers après la victoire de l’OM contre Lorient, dimanche.

L’Olympique de Marseille s’est imposé à Lorient dimanche lors de la 15e journée de Ligue 1. Même si le résultat était positif et permet à l’OM de se rapprocher des places européennes, Gennaro Gattuso n’était pas content de ses joueurs. Le technicien français a démonté son équipe à la fin de rencontre. Une énième attaque du coach olympien qui n’a pas laissé Samuel Gigot insensible.

Getty

Le nouveau tacle de Gattuso envers ses joueurs

Une fois encore, Gennaro Gattuso n’était pas satisfait de la prestation de ses joueurs. Contre Lorient, les Phocéens ont largement dominé la première mi-temps avant de se relâcher en seconde partie. Une attitude décriée par Gattuso au coup de sifflet final. « Deux mi-temps différentes ? C’est difficile à expliquer. Je leur ai dit que je ne suis pas vraiment content. Il y a pas mal d’aspects qu’on doit améliorer. On a terminé à dix. On doit changer notre mentalité. J’étais énervé à 3-0 ? Parc qu’il y a plein de choses qui ne me plaisaient pas. Une question de mentalité. On doit s’améliorer sur ça. Le foot, c’est dur à expliquer. Très rapidement ça peut basculer parce qu’on n’a pas très bien fait en terme d’attitude », a fustigé le coach de l’OM au micro de Prime Video.

L'article continue ci-dessous

Getty

La réponse de Samuel Gigot à Gattuso

Cette énième attaque de Gennaro Gattuso contre les joueurs de l’OM a fait réagir Samuel Gigot. Le défenseur marseillais, conscient que l’équipe a encore des choses à parfaire, donne raison à son entraineur. Le Français invite, par conséquent, ses coéquipiers à prendre conscience des reproches du technicien italien. « Si, si, bien sûr, c'est son caractère, il nous apporte énormément avec son envie, sa grinta. On le voit sur le bord du terrain, et justement à la mi-temps, c'était le message qu'il voulait faire passer : ne pas se relâcher. Malheureusement, c'est vrai que c'est tout le contraire de ce qui s'est passé. Mais c'est aussi à nous, les joueurs, de prendre conscience un peu de la situation, surtout en seconde période, quand on voit que c'est un peu plus compliqué de se remettre la tête à l'endroit », a confié le capitaine de l’OM en zone mixte.