OM – Ajax, Joaquin Correa attaque un joueur de l’Ajax

Sorti sur blessure lors du match entre l’OM et l’Ajax, Joaquin Correa a pesté contre un joueur du club néerlandais, vendredi.

L’Olympique de Marseille s’est imposé jeudi face à l’Ajax dans un match à rebondissements, comptant pour la 5e journée de la Ligue Europa. Mais cette victoire a été entachée par la sortie sur blessure de Joaquin Correa. L’Argentin a été victime d’un tacle dangereux de la part de Steven Berghuis.

Expulsé, le bourreau de Correa se défend

Coupable de la faute qui a obligé Joaquin Correa à céder sa place, Steven Berghuis a été expulsé de la rencontre après visionnage de la Var. Mais pour le Néerlandais, son action ne mérite pas même pas un carton jaune et encore moins, un rouge. « Je viens de le revoir. Je ne pense pas que ce soit un carton rouge, j'ai même des doutes sur le jaune. Je prends le ballon et je finis par entrer en contact avec lui. Je fais un tacle pour arrêter un ailier, je l'utilise normalement et j'emporte l'autre jambe avec moi. Tout le monde était étonné », s’est étonné le joueur de l’Ajax au coup de sifflet final.

Joaquin Correa s’énerve contre Steven Berghuis

Cependant, la victime du tacle n’est pas de cet avis. Joaquin Correa est surpris par la réaction de Berghuis. Et il le lui a fait savoir à travers une story Instagram publiée ce vendredi où on voit l’Argentin assis dans un canapé avec la jambe dans une botte. « Je ne vous connais pas mais vous avez eu le culot de parler après le match et de dire que ce n'était rien, au lieu de vous excuser ou de vous préoccuper de mon état. Entre collègues, le respect et les codes de conduite passent avant tout ! À bientôt ! », regrette Joaquin Correa.