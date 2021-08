OM : Un accord trouvé avec Maksimovic

Libre depuis la fin de son contrat avec le Napoli, Nikola Maksimovic pourrait rejoindre l'OM.

Très actif sur le marché des transferts, l'OM n'a encore terminé son recrutement. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio, révèle sur son site internet que le club marseillais est en bonne position pour s'attacher les services de Nikola Maksimovic.

Un accord salarial trouvé mais Séville en embuscade

Le défenseur international serbe, âgé de 29 ans, est sans club depuis l'expiration de son contrat, en juin dernier, avec le Napoli.

Di Marzio rapporte que le joueur et le club ont trouvé un accord sur le plan salarial mais que l'opération n'est pas encore bouclée pour plusieurs raisons. La première est que l'OM cherche à dégraisser avant de recruter Maksimovic.

La deuxième est que le joueur est également courtisé par le FC Séville qui cherche actuellement un défenseur central axial.

Un joueur polyvalent et expérimenté

Né le 25 novembre 1991 à Bajina Basta, en ex-Yougoslavie, Nikola Maksimovic est un joueur polyvalent. Il peut évoluer en défense centrale ainsi qu'au poste de latéral droit ou de milieu défensif.

Maksimovic a commencé sa carrière en 2008 en deuxième division serbe au sein du FK Sevojno avant de rejoindre l'élite en 2010 en signant au Sloboda Uzice. Ses prestations convaincantes (il figure dans l'équipe-type de la saison 2011-2012) ont alors attiré l'œil d'un des plus grands clubs du pays : l'Etoile Rouge de Belgrade. Il s'y est engagé lors du mercato d'hiver 2012 remportant quelques mois plus tard la Coupe de Serbie.

A l'été 2013, il a été prêté au Torino qui a ensuite levé l'option d'achat. En 2016, le « Toro » l'a prêté avec option d'achat au Napoli. Après des débuts réussis et un transfert définitif au sein du club napolitain, de nombreux pépins physiques l'ont empêché de s'imposer dans le onze de départ et il a même fait l'objet d'un prêt de six mois au Spartak Moscou en janvier 2018. Il a tout de même remporté la Coupe d'Italie en 2020 avec le Napoli, battant la Juventus en finale et réussissant son tir au but. Et avec le Napoli, il a même déjà foulé la pelouse du Vélodrome. C'était en août 2019, lors d'un match amical. Maksimovic était entré en jeu en deuxième période et avait écopé d'un carton jaune dans le temps additionnel après avoir contesté une décision de l'arbitre.

Souvent comparé à Nemanja Vidic, Maksimovic a fait ses débuts avec la sélection serbe en 2012 et totalise à ce jour 25 capes.