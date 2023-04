Olympique Lyonnais : le conseil de Thierry Henry à Rayan Cherki

Thierry Henry a réagi aux propos de Laurent Blanc sur le manque de réalisme de Rayan Cherki et explique ce le joueur doit améliorer dans son jeu.

Vendredi soir, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais est allé s'imposer 2 buts à 1 à Toulouse. Une victoire précieuse pour l'OL, la troisième de suite en championnat, puisqu'elle permet aux Lyonnais de croire encore à une qualification européenne la saison prochaine.

Laurent Blanc critique Cherki pour son manque de réalisme

Mais à l'issue de la rencontre, Laurent Blanc, l'entraîneur de Lyon, n'a pas été tendre avec Rayan Cherki.

« Rayan Cheki a-t-il fait un bon match ? Non, a lâché Laurent Blanc. En première période il doit tuer le match à lui tout seul, mais il ne le fait pas. On joue au football aussi pour gagner, il faut faire le bon geste, au bon moment, jouer juste, et je trouve qu'en première mi-temps il n'a pas joué juste. En seconde période, il a joué juste. Avec toutes les qualités qu'il a, on s'attend à ce qu'il fasse des mi-temps comme ça. C'est encore un jeune joueur, très talentueux. On est parti de loin mais on est sur le bon chemin. On veut toujours plus parce qu'il a des qualités hors normes. »

Cette saison, Rayan Cherki (19 ans) a pris part à 28 matches de Ligue 1 inscrivant 3 buts et délivrant 5 passes décisives ce qui est donc insuffisant aux yeux de Laurent Blanc.

Ce dimanche 16 avril 2023, dans l'émission « Dimanche Soir Football » diffusée sur Amazon Prime Video, Thierry Henry est revenu sur les déclarations de Laurent Blanc et en a profité pour donner un conseil à Rayan Cherki.

Thierry Henry en accord avec Laurent Blanc sur Rayan Cherki

« Il doit apprendre à tuer, comme a dit Lolo. Après, on n'est pas là pour parler de ses qualités. Pied droit, pied gauche, mettre les joueurs au sol, mettre la balle en retrait, savoir à quel moment faire le geste juste. Les grands joueurs c'est ce qu'ils arrivent à faire », a expliqué Thierry Henry.

« Maintenant, il est jeune. Lolo l'a bien dit. Il est sur le chemin pour devenir un grand joueur. Il a Lacazette à côté de lui pour lui montrer et lui dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, il faut que ce soit des passes ou des buts quand il termine sur ses crochets, sur ses passements de jambes. La qualité de Cherki on la connait tous. C'est un potentiel énorme mais maintenant il faut être efficace », a ajouté Thierry Henry.