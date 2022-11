Olympico : Marlet désigne les joueurs responsables de la défaite de l'OL contre l'OM

Après l'Olympico, Steve Marlet estime que plusieurs joueurs de l'OL n'ont pas été à la hauteur de l'événement.

Dimanche soir, l'Olympique Lyonnais s'est incliné 1-0 au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille en clôture de la 14e journée de Ligue 1.

Ancien joueur des deux clubs, Steve Marlet s'est montré très critique dans les colonnes de L'Equipe envers plusieurs éléments de l'Olympique Lyonnais.

Il explique la défaite de l'OL avec un manque de maîtrise au milieu et l'échec du duo Lacazette-Dembélé en attaque : « il y a eu très peu de projections de la part des milieux, excepté Lepenant, un petit peu. On n'a pas vu du tout de jeu combiné entre Moussa Dembélé et Alexandre Lacazette, ce qui n'était pas bon signe. L'OL espérait avoir de la maîtrise au milieu, mais comme il n'a pas eu la possession au départ, il a souffert dans l'entrejeu. »

Marlet se dit également très déçu par la prestation d'Houssem Aouar, le milieu offensif de l'OL : « Il n'a pas apporté ce qu'il doit apporter, c'est-à-dire sa qualité technique. Il a eu trop peu de volume. Si on le compare à la période qu'a pu réaliser Jeff Reine-Adélaïde (qui l'a donc remplacé à la pause), la différence est énorme. Ce dernier a été plus percutant, a joué vers l'avant, étant plus pertinent dans ses appels et dans ses choix de passes, permettant à Lacazette de davantage participer au jeu. »

Laurent Blanc a du pain sur la planche

Steve Marlet estime par ailleurs que Laurent Blanc est confronté à un gros chantier pour corriger les défauts de l'OL : « Il a beaucoup de travail pour trouver un système et un noyau de joueurs pour l'accompagner tout au long de la saison. Le fait de faire deux changements dès la mi-temps, ce n'est pas rien (Dembélé et Aouar, par Toko Ekambi et Reine-Adélaïde), cela veut dire beaucoup de choses. Il essaye de relancer des joueurs, comme Boateng derrière et Thiago Mendes au milieu, mais on a vu les limites de son équipe face à un adversaire qui a mis du rythme. »

« Sans la possession du ballon en première période (46 % contre 54 %), on a senti les Lyonnais incapables d'être dangereux en contres. Ils ont été étouffés et leur déficit athlétique s'est en effet bien vu sur la première période. C'est aussi dû au profil des joueurs. Ils ont beaucoup de mal à envoyer des courses de 30 à 50 mètres », analyse Marlet.

Après cette défaite, l'OL pointe à la 7e place avec 23 points et accuse six points de retard sur Rennes qui occupe la 3e place, synonyme de Ligue des champions en fin de saison.