OL, un géant européen se positionne pour Nicolas Tagliafico

Cadre de l’Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico pourrait partir cet été du club rhodanien.

L’Olympique Lyonnais pourrait faire le ménage cet été afin de remplir les caisses pour faire recruter des joueurs afin de faire un bon parcours européens la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en 2025, Nicolas Tagliafico pourrait ne pas aller au bout de son bail avec les Gones.

Des joueurs sur le départ de l’OL

Depuis le 10 juin dernier, le mercato estival a grandement ouvertement ses portes en France. Sorti d’une saison incroyable avec une qualification en phase de groupes de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais a désormais le regard fixé sur le mercato. Après avoir déboursé environ 65 millions d’euros lors du dernier mercato hivernal, le club rhodanien compte recruter à nouveau cet été.

Mais pour que cela se produise, les Olympiens vont devoir réduire une bonne partie de leur masse salariale. Pour ce faire, certains joueurs clés devraient prendre la porte. C’est le cas d’Alexandre Lacazette, qui est dans le viseur de l’Arabie Saoudite. En dehors du capitaine des Gones, le défenseur Jake O’Brien attise les convoitises en Europe.

Tagliafico dans le viseur de Benfica

International arrière gauche argentin, Nicolás Alejandro Tagliafico (57 capes, 1 but) est un joueur sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’à l’été 2025. A un an de la fin de son bail, l’ancien défenseur de l’Ajax Amsterdam pourrait partir plus tôt.

A en croire les dernières informations du média portugais, A Bola, il y a deux noms très bien référencés dans les bureaux de Benfica Lisbonne : celui de l'Allemand Robin Gosens et celui de l'Argentin Nicolás Tagliafico. Si les Lisboètes vont devoir débourser au moins 12 millions d’euros pour pouvoir recruter l’Allemand de l’Union Berlin, Benfica fait de Tagliafico son plan B en cas d’échec dans les négociations avec le club allemand pour faire signer Robin.