OL : Un ancien joueur fait de troublantes révélations sur le vestiaire

Un ancien joueur de Ligue 1 vient de faire des révélations choquantes sur le vestiaire de l’OL.

L’Olympique Lyonnais est en crise. Derniers de Ligue 1 après 10 matchs disputés, les Gones vivent un début de saison compliqué. Lyon n’a encore remporté aucun match en championnat cette saison et est sur une série noire. En plus des problèmes sur le terrain, l’OL fait face à une implosion. L’ancien défenseur du SC Bastia et du LOSC, Julian Palmieri, vient de faire de terribles révélations sur le vestiaire lyonnais.

Getty

Palmieri ne veut plus voir Tolisso à l’OL

Rien ne va dans le vestiaire de l’Olympique Lyonnais. Et, Julian Palmieri a une idée des responsables de la crise à l’OM. Le Français accuse deux joueurs d’adopter une attitude qui fait régresser le club. Le premier cité est Corentin Tolisso. « Il y a des mecs qui font plus de mal que de bien au club. Des mecs qui à l'époque étaient adulés. Je pense à (Corentin) Tolisso, qui est l'exemple typique. Ce mec-là, il faut le dégager du vestiaire le plus rapidement possible. Tolisso, je vous le dis, j'ai encore des connaissances là-bas, il pourrit le vestiaire », révèle Julian Palmieri, reconverti consultant sur Team Football, depuis cet été.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Grosso donne raison à Julian Palmieri

Après Corentin Tolisso, c’est Anthony Lopes qui est visé par Julian Palmieri. Le Portugais ne fait aucun bien au club selon l’ancien lillois. « Anthony Lopes, il pourrit le vestiaire. (…) Lopes et Tolisso, ils tirent le club vers le bas. Ce sont des mecs comme ça qui vont tuer leur propre club », conclut-il. Ces dernières semaines, Corentin Tolisso a été écarté par Fabio Grosso après des critiques sur ses performances au sein du vestiaire. De quoi donner raison à Julian Palmieri, même si l’entraîneur italien continue de faire confiance à Anthony Lopes (7 apparitions) dans les cages de l’OL.