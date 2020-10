OL - Rudi Garcia : "On a une équipe de qualité et on va à Lille pour gagner"

Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur de l'OL dévoilé ses objectifs, élevés. Et cela commence par une victoire à Lille, dimanche.

Large vainqueur de l'AS (4-1) lors de son dernier match de , l'Olympique Lyonnais affronte le LOSC, ce dimanche soir, pour le compte de la 9ème journée. Dispensé de Coupe d'Europe, le club rhodanien va se frotter à des Dogues ayant été tenus en échec jeudi soir, face au Celtic. Un affrontement abordé avec la volonté de confirmer.

"Le seul objectif qu'on a est de retrouver la Champions League"

"On veut continuer notre série. On a une équipe de qualité et on va à pour gagner. On a montré sur les deux derniers matchs qu'on pouvait être efficace (...) L'Europe nous manque. Le seul objectif qu'on a est de retrouver la Champions League. Pour le moment on est 6ème et on va à Lille pour continuer notre série positive", a ainsi déclaré Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL, en conférence de presse. À Lille, il retrouvera son ancien club. Un club qui travaille bien ces dernières années selon lui.

"Ça fait un moment que le LOSC est performant, j'en suis heureux car je garde ce club dans mon cœur. L'année prochaine le club va fêter les 10 ans du doublé coupe-championnat. Ce club travaille bien, l'équipe a des qualités et est difficile à jouer", a précisé le technicien tricolore, heureux de voir la se poursuivre malgré le confinement.

"C'est une bonne chose que la Ligue 1 et le football continuent. On est dans une période triste. Je pense que les gens ont besoin de penser à autre chose, ça fait du bien et ça change les idées. Il faut qu'on soit conscient que le foot est un spectacle, il l'est encore plus quand les stades sont pleins. On espère qu'on pourra retrouver du public à un moment en fin de saison. On doit donner du plaisir aux gens", a expliqué Rudi Garcia. Un plaisir largement partagé par son président Jean-Michel Aulas.