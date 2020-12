OL, Rudi Garcia n’a pas apprécié l’attitude du Barça dans le dossier Depay

Interrogé sur les dossiers Depay et Dembélé, l’entraîneur lyonnais n’a guère apprécié l’attitude de Koeman depuis quelques mois.

Il y a quatre mois alors que l’Olympique Lyonnais venait de signer un parcours historique en Ligue des Champions avec une demi-finale perdue contre le , les regards étaient désormais tournés vers le mercato estival. Conscient des belles prestations de certains joueurs, Juninho et Rudi Garcia savaient qu’avec une fenêtre de transferts étiré jusqu’à début octobre, certains cadres pourraient partir. Houssem Aouar, Memphis Depay et Moussa Dembélé étaient considérés comme les meilleures valeurs marchandes du groupe. Finalement, malgré l’absence de coupes européennes, les trois sont restés à l’OL.

La crise financière liée au coronavirus n’a pas aidé les gros clubs à sortir leur carnet de chèques et a aligné les sommes voulues par Jean-Michel Aulas. Si Aouar et Dembélé ont rapidement montré qu’ils se focalisait sur une nouvelle saison entre Rhône et Saône, Memphis Depay a espéré jusqu’au dernier moment un dernier vers le . Mais faute de liquidité suffisante, les Blaugrana n’ont pas assouvi le désir de Ronald Koeman. Ancien sélection des Oranje, le Néerlandais n’avait pas caché son intérêt pour le capitaine lyonnais.

"J’ai été agacé par ce que Koeman a pu dire, y compris quand l'affaire a été close ou que le mercato s'est terminé, a fustigé Garcia sur les ondes de RMC, ce mardi. Il n'y a pas eu que des déclarations avant, mais aussi après le mercato."

En fin de contrat en juin prochain, Depay reste une cible pour les Catalans pour le mercato hivernal. En lice pour la lutte pour le titre, on voit mal l’OL lâcher son capitaine à la mi-saison même s’il ne rapportera rien dans six mois. Une chose est sûre, la porte est fermée pour les autres cadres, y compris Dembélé. Indisponible pour plusieurs semaines, l’ancien du Celtic est désormais un remplaçant de luxe chez les Gones mais Garcia compte sur lui.

L'article continue ci-dessous

"Moussa ne partira pas cet hiver. C’est un joueur important pour nous."

Les deux dossiers chauds lyonnais élucidés, Rudi Garcia a également fait le point sur la situation des jeunes. Avec une seule compétition à jouer et un groupe très étoffé, difficile pour le coach lyonnais de donner du temps de jeu aux jeunes pousses. Si Jean Lucas se dirige vers un prêt, le Brésilien ne devrait pas être le seul puisque la réserve de l'OL est au repos forcé depuis quelques semaines à cause de l'arrêt du football amateur.

"Je ne pense pas à Rayan Cherki, Maxence Caqueret, Melvin Bard ou Sinaly Diomandé, parce qu'ils sont dans le groupe. Je pense à Malo Gusto, à Florent Da Silva, Yaya Soumaré ou Cenk Özkacar".