OL – PSG, le message impressionnant de Benzema à Lyon avant la finale

Ancien joueur de l’OL, Karim Benzema envoie un message à son club formateur avant la finale de Coupe de France.

L’OL affronte le Paris Saint-Germain, ce samedi (21 heures), pour le compte de la finale de Coupe de France au Stade Pierre Mauroy de Lille. Produit de l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema s’est souvenu de la formation rhodanienne avant l’ultime match de la saison pour les Gones.

Benzema demande d’éteindre les Parisiens

Karim Benzema porte toujours l’OL dans son cœur. Ancien avant-centre de l’Olympique Lyonnais (2005 – 2009) avant de partir pour le Real Madrid où il a passé 14 ans avant de s’envoler pour l’Arabie Saoudite, Karim Benzema a envoyé un message très motivant aux Gones à quelques heures de la finale de Coupe de France contre le club francilien.

Getty Images

« Bon les mecs, c’est le jour J. On y est, c’est aujourd’hui, ce n’est pas demain. Donc beaucoup de force, de l’ambition, du courage et s’il vous plaît éteignez-les, éteignez-les… On est ensemble la famille. Let’s go, let’s go, il faut y aller. Nueve », a déclaré l'attaquant d'Al Ittihad dans une vidéo publiée sur X (anciennement Twitter) par l’Olympique Lyonnais.

Quintuple vainqueurs de la Coupe de France (1964, 1967, 1973, 2008, 2012), les locataires du Groupama Stadium envisagent de remporter une sixième couronne afin d’égaler le LOSC Lille et l’AS Saint-Etienne. Pour cette finale, l’entraîneur Pierre Sage envisagerait de mettre la doublure d’Anthony Lopes, Lucas Perri, dans les cages de l’OL contre le PSG. Un probable choix qui n’est pas du goût de Jérôme Rothen, qui demande au technicien français de mettre en place sa meilleure équipe en alignant le portier portugais, qui devrait vivre son dernier match avec l’OL.

Rappelons que le vainqueur de la Coupe de France ce samedi, succèdera à Toulouse, qui a soulevé le trophée l’année dernière.