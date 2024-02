OL : Pierre Sage juge la première de Nemanja Matic

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage, a jugé dimanche, les débuts de sa nouvelle recrue, Nemanja Matic.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a pris sa revanche en s’imposant devant l’Olympique de Marseille (1-0) pour le compte du match en clôture de la 20e journée du championnat de France. Nouvelle recrue offensive des Gones, Nemanja Matic a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs rhodaniennes au Groupama Stadium.

L’OL se rachète auprès de son public

Grâce à un but de l’ancien avant-centre des Gunners d’Arsenal, Alexandre Lacazette, l’Olympique Lyonnais a réussi à prendre sa revanche sur une équipe phocéenne, qui l’avait réduit à néant (3-0) le 6 décembre dernier. A l’issue de ce match, le coach des Gones a fait savoir que l’OL devait cette victoire à ses supporters, qui n’avaient pas digéré la défaite de la précédente journée contre le Stade Rennais (2-3) à domicile.

« On ne s'était pas alarmés quand on avait perdu, on n'était pas inquiets, on ne va pas s'enflammer maintenant. Les nouveaux joueurs vont s'intégrer, ça va dynamiser les choses », a lancé Pierre Sage au micro de Prime Video, avant de poursuivre.

L'article continue ci-dessous

Getty

« On devait ça a notre public car la semaine dernière on a livré une première période qui n’était pas à la hauteur. On voulait montrer qu’on était capable de bien démarrer un match, de marquer et de bien défendre », a ajouté Pierre Sage.

L’adaptation rapide de Matic

Officialisé par l’OL, le 27 janvier dernier comme la cinquième recrue hivernale du club rhodanien, Nemanja Matic a disputé son premier match avec les Gones, ce dimanche, contre l’Olympique de Marseille. Titulaire, le Serbe a disputé 82 minutes avant de se faire remplacer. Interrogé sur l’adaptation de son renfort offensif dans l’entrejeu olympien, Pierre Sage s’est montré très satisfait de Matic.

« Ce que j'ai pensé de sa première ? C'est dans la lignée de ce qu'on avait vu avant qu'il vienne. Il a une capacité à s'adapter très rapide. À la fin du match, je lui ai donc souhaité la bienvenue à Lyon dans de bonnes conditions », a déclaré l’entraîneur lyonnais après la victoire face à l’OM. Matic appréciera la sortie de son coach. De son côté, Maxence Caqueret estime que « Nemanja Matic amène de la sérénité » dans l’équipe rhodanienne.

Avec sa victoire contre l’OM, l’Olympique Lyonnais s’est éloigné de la zone de relégation. Le club rhodanien est désormais 15e de Ligue 1 avec 19 points au compteur devant Metz (16e, 16 points), Lorient (17e, 16 points) et Clermont Foot (18e, 15 points).