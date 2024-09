OL - OM, une légende marseillaise remet une couche sur Benatia

Une icône de l’OM a réagi, mardi, aux propos de Mehdi Benatia sur l’arbitrage de l’Olympico contre l’OL, dimanche.

Cet Olympico n’en finit plus de faire parler depuis dimanche. Malgré la victoire de l’Olympique de Marseille contre Lyon, dimanche (2-3), Mehdi Benatia a poussé un coup de gueule contre l’arbitrage après le match. Une sortie du conseiller sportif de l’OM qui provoque depuis une vague de réactions, comme celle d’une légende du club phocéen, ce mardi.

Mehdi Benatia enrage contre l’arbitrage de OL – OM

Réduit à dix dès la cinquième minute après l’exclusion de Leonardo Balerdi, l’OM a réussi à décrocher la victoire dans les derniers instants face à l’OL. Dans la foulée de l’égalisation de Rayan Cherki, Jonathan Rowe exploitait une mauvaise relance de Lucas Perri et offrait les trois points à l’Olympique de Marseille. Mais cette victoire n’a pas réussi à calmer la colère de Mehdi Benatia contre les arbitres de l’Olympico qui s’est lâché au coup de sifflet final.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Je ne suis pas surpris. On regarde un petit peu ce qui se passe. Monsieur Bastien, Lyon-Marseille, je n’étais pas bien déjà, bien sûr. L’année dernière, je m’en rappelle encore. Regardez les épisodes. Moi, je n’invente rien. Je regarde les images comme tout le monde… », a pesté le conseiller sportif de l’OM au micro de DAZN.

Basile Boli défend aussi Benatia

Cette sortie cinglante de Mehdi Benatia contre l’arbitrage n’est pas restée sans conséquence. Au lendemain de l’Olympico, l’ancien international marocain a été convoqué devant la commission juridique de la LFP après la saisine de l’instance par le Conseil national d’éthique. En plus de cela, l’ex-défenseur de la Juventus Turin subit également des critiques de la part de plusieurs observateurs. Mais le conseiller sportif de l’OM peut compter sur le soutien de ses dirigeants qui font bloc derrière lui. Après Pablo Longoria, c’est au tour de Basile Boli d’apporter son soutien à Mehdi Benatia, ce mardi.

« Ce n’est pas parce qu’on a gagné qu’on ne doit rien dire. En tant que dirigeant, Medhi Benatia est dans son rôle, il faut arrêter de lui tomber dessus. On n’aurait pas le droit de dire qu’un arbitre a fait une faute ? Ce n’est pas normal. Je le défends totalement. On ne dit jamais rien, pour une fois qu’on s’exprime... Cette situation dure depuis trop longtemps, on ne se laissera plus faire. Ça suffit », a lâché la légende et ambassadeur de l’OM dans les colonnes de La Provence.