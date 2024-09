OM, un ancien joueur de Ligue 1 dézingue Benatia après sa sortie

Défendant les causes de son club, dimanche, Mehdi Benatia s’est attiré la colère de certains acteurs du cuir rond.

Lors du premier Olympico de la saison en Ligue 1, ce dimanche, le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia n’a pas hésité à attaquer l’arbitre du match entre l’OL et l’OM (2-3). Ceci en raison du rouge attribué à Leonardo Balerdi après cinq minutes de jeu.

Benatia tacle Benoît Bastien

Blessé depuis quelques semaines, Leonardo Balerdi a fait son retour sur le terrain ce dimanche lors de l’Olympico. Mais le défenseur argentin n’a pu disputer que 5 minutes après avoir obtenu deux cartons jaunes en cinq minutes, synonyme d’expulsion. Outrepassé par la décision de l’arbitre, Mehdi Benatia a taclé l’arbitre à la pause. Comme ça ne lui suffisait pas, l’ancien défenseur de l’OM en a rajouté une couche à la fin de la rencontre, bien que l’OM ait renversé l’OL pour remporter le match.

« …C’est grave, c’est très grave ce qui s’est passé, vous me connaissez, j’aime bien dire les choses, je ne suis pas du genre à ne rien dire. Il y a trop de choses qu’on ne peut pas laisser passer, le président ne peut pas laisser passer ça, il y a trop de choses douteuses dans ce match. Je ne suis pas surpris, quand j’ai vu dans la semaine que c’était Monsieur Bastien pour Lyon-Marseille, je n’étais pas bien. Il y a un passé, regardez les images, je ne suis pas celui qui pleure mais c’est déjà arrivé la semaine dernière même si ce n’est pas le même arbitre (…) Regardez sur le début de l’action, il (Lacazette, ndlr) se tient à son maillot, il y a faute. Vous ne pouvez pas me dire qu’il joue bien le coup, vous ne pouvez pas dire ça aux supporters de l’OM. L’arbitre doit être sûr de ce qu’il fait dans un match aussi important, moi, je ne suis pas arbitre, s’il est là, c’est qu’il est bon… », avait déclaré le dirigeant marseillais.

Ludovic Obraniak recadre Benatia

Si Benatia a bien fait selon les supporters de l’OM, ce n’est pas le cas ailleurs. Ancien milieu offensif de Lille et Metz, Ludovic Obraniak, qui a raccroché depuis six ans (2018), estime que le dirigeant de l’OM va trop loin avec son attitude du dimanche soir au Vélodrome. Sur La chaîne L’Equipe, le consultant a déclaré que le Marocain ne donne pas le bon exemple, lui qui déplore la violence.

« Il (Mehdi Benatia, Ndlr) va trop loin, clairement. Tu peux être en colère et faire preuve de classe. L’OM, c’est quand même un certain standing. On est sur une colère mal maîtrisée. On ne peut pas expliquer aux supporters toute l’année que la violence, ce n’est pas bien. Qu’elle soit verbale ou physique, et puis donner de tels exemples. Il va trop loin », a laissé entendre Ludovic Obraniak.