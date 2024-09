OL - OM, mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais

Lyon vs Marseille

Gros coup dur pour les supporters de l’Olympique de Marseille avant le déplacement à Lyon pour l’Olympico.

Le premier choc de la nouvelle saison entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille a lieu ce dimanche 22 septembre 2024. Mais les supporters de l’OM ne pourront pas effectuer le déplacement pour Lyon pour des raisons de sécurité. La décision a été prise par le ministre de l’intérieur démissionnaire de France.

Les fans de l’OM interdits de déplacement

Les deux Olympiques seront aux prises, dimanche soir, en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Mais ce match va devoir se jouer sans les fans de l’OM, qui ne pourront pas être au Groupama Stadium pour vivre ce match, qui sera arbitré par Benoît Bastien. Puisque le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, a interdit le déplacement des supporters marseillais, selon un arrêté paru jeudi au Journal officiel.

Getty

Cette décision e l’autorité est justifiée par « un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs ». Les déplacements de l'OM « sont très fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters », et ce « aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre » lors de « rixes entre supporters » est-il également expliqué. Avec « des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles ». Cette mesure s'étendra de dimanche minuit à lundi minuit.

L'article continue ci-dessous

Plusieurs blessés la saison dernière

Faut-il rappeler que lors de la saison écoulée, les bus de l’Olympique Lyonnais ont été attaqués à Marseille, notamment peu avant le Vélodrome. C’était le 29 octobre 2023 où l’OM devrait accueillir l’OL pour le compte de la 10e journée de Ligue 1.

Getty/Prime Video

Sur le chemin du trajet pour rejoindre le Vélodrome, le bus de la délégation lyonnaise avait été caillassé par un groupe de supporters de l’Olympique de Marseille. Conséquences, plusieurs personnes ont été blessées. Parmi elles, l’entraîneur de la formation rhodanienne d’alors, Fabio Grosso, et son adjoint. Pour ce faire, les autorités compétentes avaient jugé bon d’annuler le match, qui a été reporté à une date ultérieure.