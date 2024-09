OL - OM, le nom de l’arbitre de l’Olympico dévoilé

Lyon vs Marseille

Le premier Olympico de la saison en Ligue 1 aura lieu ce weekend. L’arbitre qui officiera ce choc est désormais connu du grand public.

Après sa première semaine européenne, l’Olympique Lyonnais reviendra pour accueillir son rival du Sud de la France, l’Olympique de Marseille. Un choc très attendu ce dimanche 22 septembre au Groupama Stadium. A cinq jours de ce duel, les deux équipes connaissent le nom de l’arbitre, qui dirigera la rencontre.

OL - OM, un choc particulier pour Veretout

Deux grands rivaux de la Ligue 1 française, l’Olympique Lyonnais et son homologue de Marseille se donnent rendez-vous pour leur premier affrontement cette saison. Ce match sera très particulier pour Jordan Veretout, qui a signé en faveur des Gones il y a quelques jours, en provenance de l’OM. Poussé vers la sortie, l’ancien milieu central de l’AS Roma et de la Fiorentina a fini par débarquer dans le Rhône.

Faut-il rappeler que les deux formations se sont renforcées cet été. L’OL a réussi à s’offrir huit joueurs, dont Georges Mikautadze ou encore Wilfried Zaha. De son côté, l’Olympique de Marseille à faire signer onze joueurs, et est sur le point d’officialiser Adrien Rabiot, qui a déjà satisfait à la visite médicale, ce mardi.

Benoît Bastien retenu pour OL-OM

Contrairement à Marseille, qui reste invaincu après quatre journées (3 victoires, 1 nul), l’Olympique Lyonnais (13e, 4 points) connaît un début compliqué (2 défaites, 1 nul et 1 défaite). Si l’OM cherchera à enchaîner après sa victoire contre Nice (2-0), l’OL, quant à lui, va tenter de renouer avec la victoire après son nul à Lens (0-0). Mais pour cet Olympico, c’est un arbitre bien habitué qui sera au sifflet.

Il s’agit en effet de Benoît Bastien, qui sera au sifflet du match entre l’OL et l’OM au Groupama Stadium, dimanche. L’arbitre de 41 ans sera assisté de Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu, tandis que Nicolas Rainville et Romain Lissorgue s’occuperont de la VAR.