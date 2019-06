Mercato - OL : Une offre de 18 M€ pour Dalbert ?

L'Olympique Lyonnais aurait transmis une offre de 18 M€ à l'Inter Milan pour Dalbert. Le club milanais demanderait 20 M€.

Après le départ de Ferland Mendy vers le Real Madrid, l’Olympique Lyonnais est contraint de recruter son nouveau latéral gauche. Pour le moment, la direction lyonnaise et Juninho ont quelques pistes et auraient déjà transmis une offre à Youssouf Koné ( ) et Jean-Michel Aulas a confirmé un intérêt pour l’expérimenté Filipe Luis (Atletico Madrid).

Mais selon les informations de Sky Sports, serait intéressé par le Brésilien Dalbert, passé par l’OGC Nice. L’OL aurait transmis une première offre de 18 M€ pour le recruter mais le club milanais en demanderait au minimum 20 M€.

L'article continue ci-dessous

Aucun accord n’a pour le moment été trouvé entre le latéral de 25 ans et le club Nerrazurri, où il est actuellement sous contrat jusqu’en 2023.

De leur côté, Antonio Conte et les dirigeants milanais sont préoccupés par les dossiers Paulo Dybala et Romelu Lukaku mais souhaiteraient également se séparer de Dalbert. Souvent critiqué pour ses mauvaises performances, bien moins convaincantes que lors de son passage à Nice, le Brésilien ne serait pas retenu par l’Inter si l’OL était prêt à augmenter son offre.

Transféré vers l’Inter pour 20 M€ l’été dernier, Dalbert n’a disputé que 19 rencontres avec l’ et pourrait donc se relancer en faisant son retour en , à Lyon.